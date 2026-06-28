Horoscop 28 iunie 2026. Marte intră în Gemeni. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Pe 28 iunie, Marte își începe tranzitul în semnul Gemenilor, unde va rămâne până pe 11 august. Cuvântul va deveni arma principală. Ideile și informațiile pe care le vom primi sau le vom împărtăși pot aduce pacea sau pot isca un nou conflict. Online sau offline.

Horoscop 28 iunie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, intră în casa a treia. Îți vei da seama cât de mult te ajută să cunoști o situație din mai multe puncte de vedere.

Horoscop 28 iunie 2026 Taur

Marte iese din semnul tău și trece în casa a doua. Începe o perioadă importantă din punct de vedere financiar. Cheltuieli suplimentare, dar și noi idei despre cum să monetizezi talentele.

Horoscop 28 iunie 2026 Gemeni

Marte intră în semnul tău. Și aduce mult curaj, ambiție, motivație. Dar, pe alocuri, și furie sau irascibilitate. O zi bună pentru activități fizice.

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Horoscop 28 iunie 2026 Rac

Mercur va retrograda mâine în semnul tău. Așa că să nu te mire dacă această zi poate aduce blocaje, amânări, anulări. Nu îți pierde răbdarea.

Horoscop 28 iunie 2026 Leu

Nu sta departe de oamenii dragi! Ai ocazia să petreci momente memorabile în preajma prietenilor. Sau poate să îți faci unii noi.

Horoscop 28 iunie 2026 Fecioară

Vei depune eforturi îndelungate pentru unele activități care nu merită cu adevărat atenția ta. Trebuie să îți dai seama ce contează.

Horoscop 28 iunie 2026 Balanță

Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face! Deci încearcă să te ferești de a pune etichete celorlalți, de a nu te implica în discuții moraliste.

Horoscop 28 iunie 2026 Scorpion

Marte, guvernatorul tău, va trece în casa a opta. Nu lăsa grijile să pună stăpânire pe această zi. Ci mai degrabă amintește-ți că ai mai trecut tu prin momente complicate.

Horoscop 28 iunie 2026 Săgetător

Marte intră în casa a șaptea. Relația de cuplu va deveni mai dinamică sau mai tensionată. Nu trebuie să te ferești de ceartă, dar nici să o exagerezi.

Horoscop 28 iunie 2026 Capricorn

Îți dai de treabă singur! De parcă nu ai vrea nicio clipă de liniște, de parcă nu meriți să te relaxezi. Dar, poate oamenii dragi vor să petreacă timp cu tine.

Horoscop 28 iunie 2026 Vărsător

Vei avea tendința de a alerga după mai mulți iepuri în același timp. Ceilalți te vor considera mofturos. Iar tu știi că încă nu ai găsit ce căutai cu adevărat.

Horoscop 28 iunie 2026 Pești

Familia este cea care contează. Chiar dacă atmosfera din sânul ei este una primitoare sau nu, ai nevoie de a sta alături de rude.