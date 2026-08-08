Horoscop 8 august 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Gemenilor, acolo unde se află Marte și Uranus. Iar Mercur se pregătește să iasă din Rac. Suntem interesați de mai multe activități în același timp, însă lăsăm emoțiile să ne stea în cale.

Horoscop 8 august 2026 Berbec

Unele activități sunt importante, altele nu. De aceea, trebuie să îți organizezi timpul în jurul a ceea ce contează cu adevărat.

Horoscop 8 august 2026 Taur

Ai nevoie de o zi simplă. Una în care să nu exagerezi din niciun punct de vedere. Nici la serviciu și nici cu treburile casnice.

Horoscop 8 august 2026 Gemeni

Vei fi destul de încăpățânat când va fi vorba de luat decizii pe plan financiar. Ai tu motivele tale, dar poate te ajută să te sfătuiești cu familia.

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Horoscop 8 august 2026 Rac

Mercur se pregătește să iasă din semnul tău. Vei pune prea mult preț pe cuvintele celorlalți și prea puțin pe faptele sau acțiunile lor.

Horoscop 8 august 2026 Leu

Nu pune totul la suflet! Și încearcă să nu te iei prea în serios. Unele întâmplări sunt pentru tine, nu împotriva ta.

Horoscop 8 august 2026 Fecioară

Unele discuții cu prietenii sau apropiații îți creează disconfort. Însă, nu este recomandat să iei decizii la cald sau bazate pe trecut.

Horoscop 8 august 2026 Balanță

Tu îți dorești o zi bună. Și faci tot ce ține de tine în acest sens. Doar că, pe ici pe colo, vor mai apărea și unele neînțelegeri.

Horoscop 8 august 2026 Scorpion

Te grăbești cu unele cheltuieli. De asemenea, s-ar putea să dai prea multe detalii despre viața ta personală cui nu trebuie.

Horoscop 8 august 2026 Săgetător

Partenerul și familia s-ar putea să aibă prea multe pretenții sau așteptări de la tine. Tu alegi câtă putere le oferi.

Horoscop 8 august 2026 Capricorn

Ai planuri mari cu această zi. Dar nu uita că are doar 24 de ore. Și că mai trebuie să și dormi, să te și odihnești sau să mănânci.

Horoscop 8 august 2026 Vărsător

O zi dedicată interacțiunilor cu oamenii dragi. Vei ieși în oraș, vei participa la evenimente distractive și vei purta discuții interesante.

Horoscop 8 august 2026 Pești

Comunicarea cu familia va fi mai problematică. Și s-ar putea să pui prea mult la suflet unele cuvinte care nu contează.