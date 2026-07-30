Horoscop august 2026. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile pentru luna august.

Luna august este incendiară și din punct de vedere astrologic! Va avea parte de două eclipse, cu multiple implicații mai ales la nivel colectiv.

Iată previziunile pentru primele șase semne zodiacale!

Horoscop august 2026 Berbec

Principalul eveniment al lunii este tranzitul lui Marte, guvernatorul tău, în casa a patra. Care va acționa pe mai multe planuri. În primul rând, pot apărea evenimente legate de locuință, zona imobiliară sau în familie. După care, tot acest tranzit se pricepe să aducă o stare permanentă de neliniște, irascibilitate și tensiuni interioare. Deci, va trebui să găsești activități pe placul tău care îți aducă echilibrul interior. Iar pe plan personal, astrele vor avea vești bune pentru tine.

Horoscop august 2026 Taur

Evenimentul principal al lunii este Eclipsa de Soare/Luna Nouă din 12 august, din casa a patra (acolo unde se vor afla Jupiter și Mercur). Eclipsa va avea rol important pe planul familiei, al gospodăriei, cel imobiliar sau când va fi vorba de o posibilă mutare/dezrădăcinare. De asemenea, se poate transforma în încheierea unei etape. Evenimentele din jurul acestei date pot fi banale sau bizare, dar au un scop bine clar. Nimic nu este întâmplător!

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Horoscop august 2026 Gemeni

Până pe 11 august, Marte se află în continuare în semnul tău. Vei avea parte de energie, curaj, dar și de un nivel mai crescut de nerăbdare. După 11 august, Marte trece în casa a doua, cea a resurselor. Te poate ajuta să îți îmbunătățești veniturile, dar poate provoca și cheltuieli neașteptate. La finalul lunii, se va petrece Eclipsa de Lună în casa a zecea, moment care aduce o încheiere de etapă sau decizii majore pe plan profesional.

Horoscop august 2026 Rac

Pe 11 august, Marte intră în semnul tău. Și îți promite o perioadă plină de aventuri! Prinzi curaj, mai multă încredere în tine și dorința de prospețime. Dar, vei fi și mai irascibil ca de obicei. De aceea, ai nevoie de cât mai multe activități și provocări. Vei lupta pentru drepturile tale ca niciodată! Astrele au vești bune pe plan financiar.

Horoscop august 2026 Leu

Urmează o lună foarte importantă! Din care, primele trei săptămâni îți vor fi pe plac. Pe 12 august vei avea parte de o Eclipsă de Soare/Lună Nouă în semnul tău, una la care vor participa Mercur și Jupiter. Deci vor apărea oportunități, dar și sprijin din partea astrelor dacă vei trece prin momente mai provocatoare. August este o perioadă ideală pentru a îți trăi viața cât mai prezent. În care să îți creezi numeroase amintiri memorabile.

Horoscop august 2026 Fecioară

Vei avea parte de o perioadă tare complexă. Recomandarea principală este aceea de a face un pas în spate, adică să lași viața să se întâmple. Nu vei fi în centrul atenției, dar tot răul spre bine. Este momentul să faci strategii, planuri și să cauți aliați. Ce-i drept, vei primi ajutor exact de la cine nu te aștepți. La finalul lunii, va avea loc o Eclipsă de Lună în casa a șaptea, deci urmează și decizii importante pe plan relațional sau în viața partenerului.