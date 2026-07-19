Horoscop săptămânal. Saturn retrograd. Daniela Simulescu, previziuni 20-26 iulie 2026

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna începe cu un aspect foarte puternic, mai ales în ceea ce privește astrologia mundană. Este vorba de opoziția dintre Jupiter din Leu și Pluto din Vărsător. Aceasta va fi responsabilă pentru lupte de putere, negocieri dure și schimbarea unor supremații.

Pe 22 iulie, Soarele intră în semnul Leului. Timp de o lună, ne vom bucura de energia acestui sezon, unul special în 2026. Datorită prezenței lui Jupiter.

Pe 24 iulie, Mercur își va opri retrogradarea în Rac. Însă, atenție Efectele retrogradării se pot întinde până pe 9 august.

Iar duminică, 26 iulie, Saturn își va începe retrogradarea în semnul Berbecului, care va dura până pe 11 decembrie. Semnele cardinale(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor trece prin mai multe provocări legate de trecerea timpului.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Berbec

Saturn se pregătește să retrogradeze în semnul tău. Este momentul să fii mai pragmatic. Să te ocupi de stabilitate din mai multe puncte de vedere. Sănătatea contează și ai nevoie de prevenție, indiferent de vârsta sau etapa în care te afli. Pe urmă, pe plan financiar, poate că nu ți-ar strica o strategie pe termen lung. Saturn, fie el direct sau retrograd, nu digeră deloc victimizarea. Ci apreciază asumarea și autenticitatea.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Taur

În continuare, accentul cade pe zona imobiliară, pe funcționarea gospodăriei și pe asigurarea unui climat armonios în sânul familiei. Îți vei da seama cât costă unele compromisuri pe care le faci în favoarea carierei și în detrimentul vieții personale.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își oprește retrogradarea în casa a doua, a banilor. Deci vei începe să ai o viziune mai clară în ceea ce privește viitorul apropiat. Este momentul să ai o discuție cu familia sau partenerul despre un obiectiv, despre un plan la înfăptuirea căruia să munciți cot la cot.

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Horoscop 20-26 iulie 2026 Rac

Mercur nu va mai fi retrograd în semnul tău. O veste bună, respiri ușurat! Nu vor mai fi atât de multe probleme legate de tehnologie sau chestiile administrative. Saturn va retrograda în casa a zecea, unii veți primi noi responsabilități sau veți lua decizii pe plan profesional.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Leu

Ești vedeta săptămânii! Pe 22 iulie, începe sezonul tău. Unul care va fi special în 2026! Este momentul să vezi jumătatea plină a paharului, să îți (re)construiești încredere în propria persoană și să faci alegeri mult mai potrivite pentru etapa actuală. Dacă mergi în vacanță, profită cât mai mult de prezent!

Horoscop 20-26 iulie 2026 Fecioară

Mercur își va opri retrogradarea, însă te vei mai confrunta pentru o perioadă cu o porție serioasă de ceațâ mentală. Verifică de mai multe ori termenii și condițiile oricărei înțelegeri. Și poate te hotărăști că unele sacrificii sau compromisuri sunt inutile.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Balanță

Saturn va retrograda în casa a șaptea, a relațiilor personale. Și are darul să te facă să te simți singur, chiar și în cadrul unui cuplu. Sau îți vei da seama că partenerul nu se schimbă orice ai încerca tu. Cu alte cuvinte, trebuie să accepți oamenii cu bune și rele. Și că alegerile tu le faci.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Scorpion

Un lucru trebuie să ai în vedere. Să nu mai cauți validare în urma suferinței sau masochismului. Mai ales când vine vorba de modul tău de a munci. Saturn retrograd în casa a șasea te va obliga să îți revizuiești programul de lucru și rutina.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Săgetător

Ai nevoie de un nivel crescut de superficialitate, detașare sau relaxare. Și la muncă și în vacanță, Astfel, stai departe de tendința de a face țânțar din armăsar sau de a te lăsa enervat de orice nimic. Ai nevoie de obiective legate de călătorii sau de o mutare.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Capricorn

Saturn, propriul guvernator, își va începe retrogradarea în casa a patra. Și asta vine cu noi responsabilități legate de familie. Cu schimbarea relației cu timpul. Nu contează vorbele, ci faptele. Iar, pe plan financiar, fii cât mai prudent!

Horoscop 20-26 iulie 2026 Vărsător

Opoziția Jupiter-Pluto te vizează în mod direct. Ai nevoie de limite în relații și parteneriate. Și să lupți pentru drepturile tale. Mercur își va încheia retrogradarea în casa muncii, deci mai scapi de unele încurcături și vei găsi soluții la problemele mai vechi.

Horoscop 20-26 iulie 2026 Pești

Saturn va retrograda în casa a doua, a banilor și a resurselor. Unii dintre voi vor avea unele îngrijorări pe plan financiar, alții veți decide să mai reduceți din cheltuieli. Și vă veți da seama că tendința de a îți fixa valoarea personală în funcție de cifra salariului este una păguboasă.