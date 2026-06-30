Luna Plină din Capricorn obligă patru zodii să pună punct astăzi

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Această zi este foarte intensă din punct de vedere astrologic!

Caniculă avem. Mercur retrograd avem. De o Lună Plină mai aveam nevoie astăzi! În special, una în semnul Capricornului, cel al disciplinei, durității și al realității.

Ca orice Lună Plină, ne va aduce și momente de conștientizare/acceptare radicală. Decizii importante, încheieri de etape sau renunțarea la lucruri care nu ne mai sunt de folos.

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină activează casa a zecea. Și cum Jupiter intră în casa a cincea tot astăzi, îți vei da seama că ai nevoie de o altă atitudine la locul de muncă. Poate că, în ultima jumătate de an, ai fost destul de permisiv sau au avut așteptări prea mari. Și acum accepți că nu contează doar ceea ce execuți, ci și modul în care te prezinți. Limitele sunt necesare, atât în discuțiile cu șefii, cât și cu unii colegi. Unii dintre voi vor lua decizii legate de carieră.

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină se va petrece în casa a șaptea, a relațiilor. S-ar putea să-ți schimbi atitudinea față de partener. Nu vei mai tolera unele faze. Și să iei decizii cu impact pe termen lung. În plus, ești invitat să reflectezi ce contează cu adevărat într-un parteneriat solid. Respectul reciproc este cel care te face rămâi în unele relații sau nu.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină se petrece în casa a patra. Pe plan imobiliar, se pot lua decizii cu bătaie lungă. Care să te provoace serios. Nu vei mai putea fugi de unele responsabilități. Fie că este vorba de o achiziție, închiriere, vânzare sau renovare. De asemenea, vor ieși la suprafață unele tipare familiale care nu mai ajută pe nimeni. Relațiile cu persoanele vârstnice devin importante.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Plină de astăzi se petrece în semnul tău. Vei dobândi un plus de claritate legat de obiectivele din ultima jumătate de an. Bilanțul nu va fi neapărat pe propriul plac, deci vei lua decizii pe care altădată le-ai fi refuzat categoric. Și poate este nevoie să lași în spate sau să renunți la ceva pentru a face spațiu unor oportunități.