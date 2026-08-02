Horoscop 2 august 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Sursă: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Momentan, Luna se află în semnul Peștilor și va face o opoziție cu Venus din Fecioară. Aceste aspecte ne vor face să ne schimbăm des preferințele.

Horoscop 2 august 2026 Berbec

Începi ziua cu unele planuri, însă pe parcurs te vei răzgândi de mai multe ori. Poate și pentru că nu vrei să te plictisești.

Horoscop 2 august 2026 Taur

Te vei lăsa influențat de propunerile celorlalți pentru câ nici tu nu știi ce vrei de la această zi. Și până la urmă, poate este mai bine așa.

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Horoscop 2 august 2026 Gemeni

Astrele îți recomandă să nu iei decizii până nu te consulți cu familia sau partenerul. Chiar ai nevoie de mai multe păreri.

Horoscop 2 august 2026 Rac

Deși tu ai intenții bune, ceilalți s-ar putea să se simtă deranjați de unele inițiative de-ale tale. Deci asigură-te că vorbești înainte cu ei.

Horoscop 2 august 2026 Leu

Pe plan financiar, s-ar putea să iei unele decizii în mod pripit. Însă, atunci când îți dai seama de greșeli, poate nu le mai repeți.

Horoscop 2 august 2026 Fecioară

Tu ai unele preferințe, iar cei din jur au alte nevoi. Deci va trebui să discuți cu ei, să negociați și să vezi cum să ajungeți la un numitor comun.

Horoscop 2 august 2026 Balanță

Când ești foarte activ, când foarte lipsit de energie. Tocmai de aceea, este important să îți setezi un program cât mai simplu.

Horoscop 2 august 2026 Scorpion

S-ar putea să te lași contaminat prea mult de problemele altora. Când, de fapt. ți-ar prii să te preocupi serios doar de ale tale.

Horoscop 2 august 2026 Săgetător

Nu lăsa ziua aceasta să treacă fără să te ocupi și de acele activități care îți aduc bucurie. Evită certurile cu partenerul sau familia.

Horoscop 2 august 2026 Capricorn

Încearcă să nu te implici în discuții aprinse daca acestea nu te vizează. Deși unele faze ți se par nedrepte, nu este rolul tău să le rezolvi.

Horoscop 2 august 2026 Vărsător

Pe plan financiar, vei avea numeroase dileme. În aceste condiții, ai putea să te ferești de tentații sau de oamenii care te pot influența.

Horoscop 2 august 2026 Pești

Luna se află tot în semnul tău. Ți-ar prii să te ferești de factorii ce îți declanșează stres suplimentar. Ai nevoie de armonie.