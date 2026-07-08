Horoscop iulie-decembrie 2026 Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă previziunile astrologice pentru a doua jumătate a anului.

Prima jumătate a anului 2026 a fost plină de evenimente astrologice. Să ne reamintim de intrările lui Saturn și Neptun în Berbec, cea a lui Uranus în Gemeni sau de Jupiter din Leu. Perioada iulie-decembrie 2026 va avea mai puține evenimente marcante, dar cu siguranță ne va aduce diverse teste. Mai ales pentru că ne vom confrunta cu o serie de retrogradări.

Berbec/Ascendent în Berbec

Din iulie, Saturn și Neptun vor retrograda în semnul tău. Primul aduce încetinire, iar al doilea se va asigura că îți vei pune multiple întrebări înainte de a trece la fapte. Este clar că trebuie să dedici energie suplimentară sănătății(fizică și mintală). Și acum veștile bune! Jupiter tranzitează casa a cincea. Vor apărea oportunități pe plan romantic, evenimente distractive și competiții care să te motiveze.

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Taur/Ascendent în Taur

Următoarea jumătate de an este avantajoasă pentru cei care vor să se mute, să renoveze, să facă o investiție pe plan imobiliar. Cu Jupiter în casa a patra, vor veni numeroase oportunități și împliniri pe acest plan. Ce-i drept, din punct de vedere financiar, vor apărea surprize. Adică, nu vă puteți baza deloc pe stabilitatea obișnuită. Din octombrie, Venus(propria guvernatoare) va fi retrogradă. Și va crea teste în parteneriate, amoroase sau profesionale.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

A doua jumătate a anului a început cu Mercur retrograd în casa a doua. Deci cu multiple îngrijorări pe plan financiar. Însă, din iulie îți vei da seama și ce trebuie să faci de acum încolo. Să renunți la cheltuieli inutile și să negociezi mai bine pentru timpul și talentele tale. Jupiter tranzitează casa a treia și îi va ajuta enorm pe cei care vor să studieze, să capete noi abilități sau să călătorească.

Rac/Ascendent în Rac

Jupiter tranzitează casa a doua. Și aduce sprijin pe plan financiar. Asta înseamnă că poți avea o îmbunătățire a veniturilor sau că găsești ajutor în momentele critice. Saturn va fi retrograd în casa a zecea, a carierei și a statutului social. Apar noi responsabilități la locul de muncă sau în sânul familiei.

Leu/Ascendent în Leu

Jupiter îți tranzitează semnul. Și la prima vedere, va fi un catalizator pentru evoluție, progres și creșterea încrederii în tine. Însă, se pricepe să amplifice și ce este bun și ce nu funcționează. Tocmai pentru a te face să îți dai seama unde ai nevoie de moderație sau corecții. Saturn retrograd din casa a noua te va obliga să fii mai realist și să accepți un ritm mai lent.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va avea parte de două retrogradări până la finalul anului. Ambele, menite să te ajute să comunici mai bine și să devii mai atent la chestiunile administrative și mai selectiv cu oamenii din jur. Să nu uităm cu Jupiter tranzitează casa a douăsprezecea, care te ajută să ai o tranziție lină către un nou capitol.