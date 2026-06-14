Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna începe cu Luna Nouă din Gemeni, acolo unde se află și Uranus. Eveniment prielnic pentru cei care își doresc o schimbare, o altă perspectivă sau să învețe ceva nou.

Pe 20 iunie, Chiron intră în Taur acolo unde va rămâne până pe 18 septembrie, când va reveni în Berbec. Chiar dacă tranzitul lui Chiron în Taur din 2026 va dura foarte puțin, tot îi vom simți efectele: lipsa siguranței din punct de vedere financiar(orice am face) și lipsa încrederii în viitorul apropiat.

Duminică se va petrece Solstițiul de vară. Adică începe Sezonul Racului. Unul în care vom pune accent pe rădăcini, atașamente și familie.

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Horoscop 15-21 iunie 2026 Balanță

Este o săptămână ideală pentru socializare! Pentru a-ți face noi prieteni sau a te reconecta cu alții mai vechi. Poți participa la diverse evenimente distractive cu oamenii dragi. Din punct de vedere profesional, este cazul să îți analizezi bine brandul personal și să îți îmbunătățești imaginea.

Horoscop 15-21 iunie 2026 Scorpion

De muncă nu veți duce lipsă! Și nici de treburi gospodărești! Și cum Marte este tot în casa a șaptea, veți avea de negociat și cu apropiații mult și bine. Și în aceste condiții, este clar că aveți nevoie de concediu, de câteva zile libere sau pauze. Trăiți-vă viața din plin!

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Horoscop 15-21 iunie 2026 Săgetător

Discreția. Aveți nevoie de aceasta. Mai ales în discuțiile despre bani. Adică și despre succese, dar și despre probleme. Și nu vă priește nici să fiți curioși când vine vorba de finanțele altora. O perioadă prielnică pentru examene, călătorii și cunoașterea unor persoane influente.

Horoscop 15-21 iunie 2026 Capricorn

Veți fugi de discuțiile inutile ca dracu’ de tâmâie! Vă obosesc serios și sunteți mai orientați către acțiune rapidă. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să vă izolați cu totul. Vă recomand să petreceți mai mult timp cu copiii, nepoții sau oamenii care vă aduc bucurie. Sau să aveți în plan și ce vă place vouă, nu doar celor apropiați.

Horoscop 15-21 iunie 2026 Vărsător

Volumul de muncă va fi uriaș. Și pe lângă asta, mai trebuie să gestionați și schimbări bruște în program. Nu lăsați frustrările să se acumuleze și încercați să fiți flexibili. De altfel, obiectivul vostru principal este acela de a alege simplitatea în absolut orice. Stați departe de sfaturile medicale neautorizate!

Horoscop 15-21 iunie 2026 Pești

Nu lăsați zilele să treacă așa pur și simplu! La finalul fiecărei zi, v-ar ajuta un pic de introspecție. Sau să vă răspuneți la câteva întrebări. Ce am învățat eu astăzi? În ce fază a vieții mă aflu? În plus, trebuie reținut ceva. Că vă chinuiți prea mult pentru bani. Adică să nu vă vindeți pe nimic! Timpul este neprețuit. Urmează un weekend romantic și distractiv!