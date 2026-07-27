Horoscop 27 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Începem săptămâna cu opoziția dintre Soarele din Leu și Pluto retrograd din Vărsător. Orgolii inflamate, lupte de putere și tendințe duse la extrem.

Horoscop 27 iulie 2026 Berbec

Oricât de frustrant poate fi pentru tine, unele proiecte nu se rezolvă în grabă. Și nu este cazul să ai așteptări prea mari de la alții.

Horoscop 27 iulie 2026 Taur

Parcă toată lumea din jur este nemulțumită. Și acasă și la serviciu. Însă, nu trebuie să tragi concluzii greșite că este vina ta.

Horoscop 27 iulie 2026 Gemeni

Unele discuții vor fi, poate, prea tendențioase. Ai face bine să nu participi la acestea și să păstrezi în jurul tău o atmosferă liniștită.

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Horoscop 27 iulie 2026 Rac

Vei încerca să fii cât mai organizat, mai ales din punct de vedere financiar. Însă, socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu aceea de la supermarket.

Horoscop 27 iulie 2026 Leu

Opoziția Soare-Pluto te vizează. Ceilalți vor opune rezistență la propunerile sau acțiunile tale. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți.

Horoscop 27 iulie 2026 Fecioară

Pe la urechile tale ajung numeroase zvonuri, însă nu este cazul să le crezi până nu ai verificat mai multe surse. Nu neglija odihna!

Horoscop 27 iulie 2026 Balanță

Idealizezi prea mult unele persoane. Și când acestea vor greși, s-ar putea să ai o dezamăgire uriașă. Gândește-te de ce le pui pe un piedestal.

Horoscop 27 iulie 2026 Scorpion

Luptele de putere de la locul de muncă te stresează serios. Însă, până la urmă ce contează? Să stai în banca ta sau să te implici în luptele altora?

Horoscop 27 iulie 2026 Săgetător

Discursul tău va fi mai sarcastic ca de obicei. ȘI bineînțeles că vei primi numeroase replici. Stai departe de a lua decizii la cald.

Horoscop 27 iulie 2026 Capricorn

Te disperă neatenția celor dragi din punct de vedere financiar. Adică, tu faci eforturi, iar ei se lasă pradă multor tentații, de multe ori cheltuieli inutile.

Horoscop 27 iulie 2026 Vărsător

Partenerul consideră că ești prea intransigent. Chiar dacă ai intenții bune, poate că ar trebui să porți o discuție de lămurire cu el.

Horoscop 27 iulie 2026 Pești

Unii colegi te vor dispera. Însă, nu este cazul să le acorzi prea mult credit. Atunci când nu mai poți, nu mai poți deloc. Deci nu trage de tine.