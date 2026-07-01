Jupiter a intrat în Leu. Previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Sursă foto: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre unul dintre cele mai importante evenimente astrologice din 2026.

Pe 30 iunie, Jupiter a intrat în Leu, unde rămâne până pe 26 iulie 2027. Jupiter(considerat Marele Benefic) se ocupă cu oportunitățile, abundența și optimismul. Iar Leul este arhetipul iubirii, creativității, generozității și al respectului. Deci acest tranzit îi va sprijini enorm pe cei care vor să se bucure de viață, să câștige competiții și să își (re)amintească rolul iubirii.

Berbec/Ascendent în Berbec

Jupiter va tranzita casa a cincea. Și îți va aduce multiple oportunități legate de copii, planul amoros și speculațiile financiare. Cupidon va fi aliatul tău! De asemenea, vei deveni mult mai competitiv. Dar adevărul este că Jupiter te va face conștient de ce te face bucuros cu adevărat.

Taur/Ascendent în Taur

Jupiter va tranzita casa a patra. Dacă vrei să te muți, să cumperi sau să vinzi un imobil, să decorezi sau să faci reparații, vei primi oportunități în acest sens. Mutarea poate fi în altă locuințâ, localitate sau țară. De asemenea, Jupiter va aduce și multe evenimente pe plan personal. Și chiar îți vei da seama cât de importantă este familia. Așa cum este ea.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Jupiter va tranzita casa a treia. Urmează o perioadă potrivită pentru schimburi de idei, călătorii, studii, chestiunile administrative. Relația cu frații sau surorile se va intensifica. În plus, Jupiter te va ajuta enorm dacă vei dori o reconversie profesională.

Citește și Horoscopul banilor 2026. Previziuni pentru toate zodiile

Rac/Ascendent în Rac

Jupiter va tranzita casa a doua. Să începem cu veștile cele bune! Vor urma oportunități pe plan financiar. Fie că este vorba de o creștere salarială, un bonus, o primă sau alte venituri suplimentare. Sau, dacă vei avea parte de vești neplăcute legate de bani, Jupiter îți va aduce oamenii potriviți în momentele potrivite. Trebuie să înveți cât costă banii și să renunți la unele cheltuieli inutile.

Leu/Ascendent în Leu

Jupiter îți tranzitează casa întâi sau face o conjuncție cu Soarele tău. Urmează un an memorabil! Primești energie, curaj, ai optimism și îți vei crea oportunități pe mai multe planuri. Chiar dacă vor fi și evenimente mai neplăcute(că, deh, așa este viața!), vei reuși să treci mai ușor peste acestea. Ce-i drept, Jupiter amplifică și ce este bun și ce este problematic. Îți recomandăm să eviți excesele și să nu neglijezi sănătatea.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Jupiter va tranzita casa a douăsprezecea. Te va ajuta să ai o tranziție lină în orice domeniu. Să treci de la o etapă la alta. Fie că vrei să schimbi un loc de muncă, să îți schimbi statutul social, să te muți sau să te întorci în țară. În plus, este un aspect astrologic potrivit pentru a găsi specialiștii potriviți pentru problemele de sănătate ale tale sau ale celor dragi.