Horoscop 17 august 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi avem trei aspecte astrologice: careu Marte-Neptun, sextil Venus-Jupiter și trigon Mercur-Saturn.

Cel mai riscant dintre acestea este careul dintre Marte din Rac și Neptun retrograd din Berbec. Pentru că poate aduce riscul de a ne implica în acțiuni imorale, un nivel sporit de confuzie și nesiguranță.

Sextilul Venus-Jupiter poate aduce diplomație și nevoia de a vedea jumătatea plină a paharului.

Iar trigonul Mercur-Saturn poate da răbdare înainte de a lua decizii importante.

Horoscop 17 august 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, face un careu cu Neptun. Va fi o zi mai stresantă. Vei fi destul de nesigur și lipsit de energie, stări pe care nu le suporți.

Horoscop 17 august 2026 Taur

Vei primi sprijin atunci când va fi vorba de treburi casnice sau proiectele de la muncă. Trebuie să fii mai atent la drumuri și la documente.

Horoscop 17 august 2026 Gemeni

De optimism nu duci deloc lipsă. Însă, când vine vorba de bani, acesta nu își are rostul. Deci fii cât mai pragmatic și nu te grăbi cu deciziile!

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Horoscop 17 august 2026 Rac

Vei experimenta un carusel de stări. Agitație, furie, disperare. Vei încerca să le reprimi, însă îți vei face mai mult rău. Caută mecanisme prin care să le procesezi.

Horoscop 17 august 2026 Leu

Vocea rațiunii este cea care contează. Trebuie să eviți orice tip de exagerare sau să dai crezare unor suspiciuni nefondate. Mintea are nevoie de odihnă.

Horoscop 17 august 2026 Fecioară

Este acea zi în care contează mai mult acțiunile celor din jur și nu neapărat cuvintele sau promisiunile. Deci fii mai atent la limbajul nonverbal!

Horoscop 17 august 2026 Balanță

Ai parte de aspecte benefice astăzi, de care trebuie să ții cont. Singurul dezavantaj ar fi acela de a te pune singur în rolul victimei la locul de muncă.

Horoscop 17 august 2026 Scorpion

Vei ajunge în unele situații în care valorile și principiile îți vor fi provocate. Stai cât mai departe de compromisuri făcute pentru oameni dubioși.

Horoscop 17 august 2026 Săgetător

Îți recomandăm atenție sporită la orice tranzacție financiară. Poți rata unele detalii importante. Vei dedica timp și energie pentru a-ți regăsi echilibrul.

Horoscop 17 august 2026 Capricorn

Nu te baza deloc pe promisiunile celorlalți, nici măcar ale partenerului! Pot apărea situații neprevăzute din cauza cărora să nu te mai poată ajuta.

Horoscop 17 august 2026 Vărsător

Agitația și haosul de la locul de muncă vor fi greu de gestionat. Stai cât mai departe de sfaturile persoanelor neavizate când vine vorba de sănătate!

Horoscop 17 august 2026 Pești

Îți vei da seama singur că ai unele tipare care te sabotează. După ce le descoperi, este cazul să înveți cum le poți evita.