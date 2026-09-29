Horoscop 29 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Taurului, iar Mercur se pregătește să pășească în Scorpion. Ne pregătim de o perioadă foarte intensă din punct de vedere astrologic.

Horoscop 29 septembrie 2026 Berbec

Ți se recomandă un plus de prudență când vine vorba de cum gestionezi resursele familiei. S-ar putea să fii nevoit să tai unele cheltuieli sau să cauți oferte mai bune.

Horoscop 29 septembrie 2026 Taur

S-ar putea să fii mai delăsător. Îți găsești greu motivația. Tocmai de aceea este indicat să nu faci nicio promisiune și să amâni unele decizii importante.

Horoscop 29 septembrie 2026 Gemeni

Mercur se pregătește să schimbe semnul. Deci, pe ultima sută de metri, vei prinde curajul necesar să fii mai curajos sau creativ. Nu mai amâna unele decizii!

Horoscop 29 septembrie 2026 Rac

Te mai poți confrunta cu câte o problemă legată de gospodărie. Însă, încearcă, să nu o transformi în ceva catastrofal. Adică, evită scenariile negativiste.

Horoscop 29 septembrie 2026 Leu

Mercur iese din casa a treia, a comunicării, și te provoacă să spui lucrurilor pe nume. Și să lămurești unele situații pe care le-ai tot amânat.

Horoscop 29 septembrie 2026 Fecioară

Până la finalul zilei, pot apărea unele decizii majore pe plan financiar. Nimic nu este garantat 100%, deci nu te lăsa doborât de eventuale mici pierderi.

Horoscop 29 septembrie 2026 Balanță

Dacă vorbele frumoase nu sunt urmate și de acțiuni concrete, atunci nici nu are rost să le dai importanță. Naivitatea te poate costa mai mult decât te-ai aștepta.

Horoscop 29 septembrie 2026 Scorpion

Intuiția îți va fi un adevărat aliat. Însă, nu împărtăși revelațiile tale pânâ când nu ai toate dovezile necesare. Riști să fii greșit înțeles.

Horoscop 29 septembrie 2026 Săgetător

Vei constata că, de multe ori, tu singur îți pui piedici. Victimizarea nu face decât să te țină pe loc. O discuție cu o persoană optimistă te va ajuta enorm.

Horoscop 29 septembrie 2026 Capricorn

Astrele îți recomandă să asculți cu atenție relatările colegilor tăi. Adică, nu doar să îi auzi. S-ar putea să îți dai seama de unele detalii și să te transformi într-un bun mediator.

Horoscop 29 septembrie 2026 Vărsător

Nu te ajută la nimic discuțiile despre cine are dreptate. Important este să înveți toleranța și faci tot posibilul să îți menții relațiile armonioase.

Horoscop 29 septembrie 2026 Pești

Ai nevoie de ajutor, însă orgoliul te împiedică să îl ceri. Este cazul să îți dai seama că nu îți scad gradele dacă vorbești cu apropiații despre problemele tale.