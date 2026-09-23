Lună Plină în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu: Patru zodii vizate

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La finalul lunii septembrie, astrele ne-au pregătit un eveniment intens.

Pe 26 septembrie, se va petrece Luna Plină în semnul Berbecului. Un eveniment astrologic destul de paradoxal. Pentru că orice Lună Plină aduce o încheiere, iar arhetipul Berbecului își dorește un început. Și cum Luna va fi în conjuncție cu Neptun, confuzia va pluti în aer.

Astrele ne recomandă să acordăm atenție suplimentară situațiilor de tip ultimatum, la pierderi/renunțări, creșterea irascibilității. Emoțiile ies la suprafață. Cuvântul cheie al Lunii Pline este “deznodământ”.

Berbec/Ascendent în Berbec

Luna Plină se petrece în semnul tău. Acolo unde se află Neptun și Saturn, ambele retrograde. Și dacă mai punem la socoteală că Marte, propriul guvernator, se pregătește de o schimbare, este clar că evenimentul de pe 26 septembrie va fi destul de intens pentru tine. Se poate manifesta în mai multe feluri. În primul rând, poți renunța sau încheia un capitol. Unul care nu îți mai aduce nimic bun. Totul începe cu o decizie, conștientizarea unei nevoi sau un bilanț al ultimelor șase luni. Tu ești în centrul evenimentelor.

Rac/Ascendent în Rac

Luna Plină va activa casa a zecea. Și pentru că Luna va fi în conjuncție cu Neptun și în apropierea lui Saturn, s-ar putea să ai parte de revelații sau decizii serioase legate de cariera ta sau de rolul din societate. Pot apărea evenimente precum: o promovare, finalizarea unui proiect, o schimbare de domeniu. Ce-i drept, toate acestea vin și cu o porție de confuzie. Adică, ți-ai ales un drum însă vei avea câteva dubii.

Balanță/Ascendent în Balanță

Luna Plină va avea loc în casa relațiilor, cea care contează enorm pentru tine. Unele relații ajung într-un punct de cotitură. Fie că vorbim de cele personale, fie parteneriatele profesionale. Pot apărea rupturi, divorțuri sau chiar oficializarea acestora. Luna va fi în conjuncție cu Neptun, acest aspect poate funcționa în mai multe feluri: fie ți se ridică un văl de pe ochi, fie ești forțat să iei unele decizii. Și cum Venus, guvernatoarea ta, se pregătește de o retrogradare, multe decizii vor avea ca și motiv principal banii.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Luna Plină va fi în casa a patra. Pot apărea schimbări legate de locuință, familie, rădăcinile tale. În urma unor concluzii, vei alege să te muți, să faci sau să renunți la o investiție imobiliară, să închei sau să reiei legătura cu unii membri ai familiei. Sau poate vei da curs nevoi de a te retrage din unele situații pentru a-ți reorganiza viața privată.