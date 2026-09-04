Horoscop 4 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna își continuă tranzitul prin Gemeni și se pregătește de o serie de careuri cu Soarele și Mercur din Fecioară. De dorit ne dorim multe, însă când va fi vorba de organizare și disciplină, ne va fi mult mai greu. Pentru că totul va depinde de mai mulți factori.

Horoscop 4 septembrie 2026 Berbec

Marte se rupe de careul cu Saturn, deci am putea spune că nu te vei mai lupta cu morile de vânt. Și că vei deveni mai calculat fără să ți-o ceară nimeni,

Horoscop 4 septembrie 2026 Taur

Vei dori să te faci util celor din jur. Însă, nu le poți face tu chiar pe toate. Este cazul să înveți să mai delegi din treburile de la serviciu sau de acasă.

Horoscop 4 septembrie 2026 Gemeni

Luna se află în semnul tău și te va face mai neliniștit. Însă, în același timp îți vei da seama ce important este spiritul de echipă, mai ales în cadrul familiei.

Horoscop 4 septembrie 2026 Rac

Cât timp se mai află în semnul tău, Marte se va asigura că vei petrece mai puțin timp în mediul online și că te vei conecta cu natura și cei dragi.

Horoscop septembrie 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 4 septembrie 2026 Leu

Chiar ți-ar prii să faci haz de necaz astăzi. Și poate nu te iei foarte în serios în momentele cheie ale zilei. Un pic de superficialitate nu strică.

Horoscop 4 septembrie 2026 Fecioară

De claritate nu duci lipsă, și nici de capacitatea de a sintetiza. Însă, tot nu este o zi potrivită pentru a forța unele decizii importante.

Horoscop 4 septembrie 2026 Balanță

Îți reamintim că încă beneficiezi de prezența lui Venus în semnul tău. Și că îți aduce oportunități mai ales dacă ții cont de propriile nevoi.

Horoscop 4 septembrie 2026 Scorpion

Opiniile celorlalți nu îți plătesc facturile sau nu îți țin de foame. Deci este cazul să te concentrezi pe ce crezi tu și pe propria stare de bine.

Horoscop 4 septembrie 2026 Săgetător

Vei avea tendința de a prelua toate responsabilitățile. Însă, îți vei da seama destul de repede că nu ajungi nicăieri cu această atitudine.

Horoscop 4 septembrie 2026 Capricorn

Trebuie să îți reamintești că ziua are doar douăzeci și patru de ore. Adică nu îți încărca programul cu tot soiul de activități inutile.

Horoscop 4 septembrie 2026 Vărsător

Multe dintre stările tale de neliniște sunt cauzate de conținutul online pe care îl consumi sau de problemele oamenilor din jur.

Horoscop 4 septembrie 2026 Pești

Ai multe pe cap, însă ce contează cu adevărat este să fii cât mai prezent în discuțiile cu familia sau cu oamenii dragi.