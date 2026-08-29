Horoscop 29 august 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Am scăpat de ultima eclipsă din 2026. Mercur se rupe de conjuncția cu Soarele și careul cu Uranus. Iar Luna tranzitează semnul Peștilor. Astrele ne invită să ne preocupăm mai mult și de chestiunile sufletești.

Horoscop 29 august 2026 Berbec

Trebuie să te lași purtat de viață. Să vezi ce îți rezervă. Nu doar să încerci să controlezi tu fiecare moment sau activitate a celor din jur.

Horoscop 29 august 2026 Taur

Nu are rost să participi la anumite discuții. Mai ales dacă nu te privesc în mod direct. Va trebui să renunți la unele planuri ale zilei.

Horoscop 29 august 2026 Gemeni

Mercur se rupe de conjuncția cu Soarele. Vei avea un plus de claritate când vine vorba de organizarea chestiunilor gospodărești. Unele trebuie delegate.

Horoscop 29 august 2026 Rac

Poate că nu trebuie să le spui tuturor planurile tale. Ține-le pentru tine până le concretizezi. De asemenea, ți-ar prii să fii mai blând cu propria persoană.

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Horoscop 29 august 2026 Leu

Trebuie să reții un singur lucru! Să nu te iei prea în serios! Astfel, vei reuși să ai o zi mai ușoară, și nu una plină de complicații sau neînțelegeri.

Horoscop 29 august 2026 Fecioară

Nu toată lumea din jurul tău este la fel de dornică de unele evenimente. Așa că nu te baza pe aprobarea celorlalți dacă vrei să participi.

Horoscop 29 august 2026 Balanță

Partenerul sau familia se vor opune, inițial, multor propuneri de-ale tale. Dar, să nu îți faci nicio problemă! Pentru că vei ști cum să îi convingi până la urmă.

Horoscop 29 august 2026 Scorpion

Când ești foarte harnic, când ai vrea să lenevești toată ziua. Și bineînțeles că nu te vei putea ocupa chiar de toate activitățile planificate.

Horoscop 29 august 2026 Săgetător

Poate nu ar strica să fii mai chibzuit când vine vorba de bani. Atât ai tăi, cât și cei ai familiei. Și poate îți prețuiești și energia mai mult.

Horoscop 29 august 2026 Capricorn

Cei dragi te vor încerca să te convingă să le urmezi unele idei. Dacă le accepți propunerile, s-ar putea să rămâi cu unele amintiri drăguțe.

Horoscop 29 august 2026 Vărsător

Lenea va fi destul de mare astăzi. Dar poate nici nu are rost să te strofoci prea mult. Ocupă-te de ce contează cu adevărat și nu uita să te și distrezi.

Horoscop 29 august 2026 Pești

Distracția nu trebuie să coste mult. Cu siguranță, vei găsi metode sau activități plăcute care să nu presupună un efort financiar serios.