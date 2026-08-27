Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 29-30 august!

Se încheie o săptămână foarte intensă din punct de vedere astrologic! După ultima eclipsă a anului 2026, vom respira ușurați o perioadă. Astrele ne vor obliga să ne luăm un răgaz. Urmează un careu Marte-Saturn, potrivit tocmai pentru a ne opri din multiplele fugi cotidiene.

Berbec/Ascendent în Berbec

Marte, guvernatorul tău, se apropie de un careu cu Saturn. Ceea ce înseamnă că, în acest weekend, timpul nu va fi neapărat aliatul tău. Tocmai de aceea ai nevoie de simplitate în toate domeniile. Atunci când vine vorba de treburile gospodărești sau relația cu familia, vei întâmpina unele dificultăți.

Taur/Ascendent în Taur

Călătoriile sau simplele deplasări vor fi cu cântec. Asigură-te că ai toate actele în ordine. Pot apărea amânări sau anulări în programul stabilit cu apropiații. Dar asta nu înseamnă că nu poți găsi activități distractive de care să te bucuri cu adevărat.

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Gemeni/Ascendent în Gemeni

Socoteala de acasă nu se potrivește cu aceea din târg! Pe plan financiar, vei întâmpina mai multe limite. Dar asta nu înseamnă că trebuie să petreci tot weekendul îngrijorat. Sigur vei găsi și alte activități faine care să nu presupună cheltuieli mari. Iar discuțiile cu familia te vor ajuta să treci mai ușor peste orice problemă.

Rac/Ascendent în Rac

Nu are rost să forțezi nimic! Nici să încerci să schimbi oamenii din jurul tău. Pentru că vor opune rezistență. Nu uita că tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Deci este cazul să îți întorci atenția către propriile nevoi. Poate astfel îți vei da seama că oboseala nu trece tot prin muncă sau epuizare.

Leu/Ascendent în Leu

Vei duce numeroase negocieri cu familia sau apropiații. Pentru bani, timp, energie. Câteodată, nu vei obține tot ce vei dori. Dar, până la urmă, îți vei da seama că tot răul spre bine. Ai nevoie de odihnă și relaxare. Iar, dacă mergi la serviciu, stai departe de conflicte inutile.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Conjuncția Soare-Mercur este încă destul de strânsă. Ai destule idei, însă când va fi vorba de acțiune, vei avea numeroase dubii. Din păcate, nici partenerul nu va fi mai hotărât. Pentru planurile cu prietenii, vei avea de muncă serios.