Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 22-23 august!

Acest final de săptămână are parte de două evenimente astrologice. Venus din Balanță face opoziție cu Saturn retrograd din Berbec. Relațiile personale și obiceiurile financiare vor primi testul maturității. Suntem sau nu realiști? Ne asumăm responsabilitățile? Vom apela la prudență. Relația cu timpul va fi frustrantă, dar vom învăța numeroase lecții.

Iar duminică, începe Sezonul Fecioarei. Soarele intră în acest semn și ne aduce nevoia de a fi mai organizați și disciplinați.

Berbec/Ascendent în Berbec

Relațiile personale vor fi vizate în acest weekend. Fie că este vorba de planurile făcute cu partenerul sau discuțiile cu familia, așteaptă-te la momente inconfortabile. Nu te vei sincroniza cu aceștia, pot apărea neînțelegeri sau limite. Însă, distracția se va regăsi cu siguranță în programul tău.

Taur/Ascendent în Taur

Venus, guvernatoarea ta, va face o opoziție cu Saturn. Oricâtă bucurie ar fi în jurul tău, tu tot vei simți că îți lipsește ceva. Timpul nu îți va fi aliat. Și îți vei da seama că nu le poți face tu chiar pe toate. De aceea este important este să ceri ajutorul.

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Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele se va muta în casa a patra, deci vei deveni mai interesat de bunăstarea gospodăriei. Așa că s-ar putea să faci o vizită la magzinul de bricolaj. De altfel, în acest weekend vei avea parte de numeroase deplasări pentru tine, dar și pentru cei dragi.

Rac/Ascendent în Rac

S-ar putea să iei unele decizii pe plan financiar în mod impulsiv. Poate pentru că vrei să fii generos. Îți recomandăm să îți umpli weekendul de activități. Dacă vei sta doar acasă cu familia, vor apărea momente de plictiseală sau tensiune.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele va ieși din semnul tău. Deci, pe ultima sută de metri, ți se oferă ocazia să te distrezi, să te bucuri de compania oamenilor dragi sau să îți faci amintiri de neuitat. De altfel, chiar vei observa la tine o tendință de a evita stresul, gălăgia sau problemele celorlalți.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Ziua de sâmbătă nu va fi neapărat pe placul tău. Vei fi nevoit să faci și unele cheltuieli neplanificate. Însă, duminică, Soarele intră în semnul tău. Și vine cu energie, chef de viață și dorința de o lua de la capăt într-un proiect. Dar, fie că ești liber sau nu, odihna este importantă.