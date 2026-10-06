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Cristela Georgescu, reacție ciudată după ce a ieșit de la audieri / video

Anca Murgoci Autor: Anca Murgoci
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Cristela Georgescu
Cristela Georgescu

Cristela Georgescu și Călin Georgescu au mers astăzi la DIICOT.

Cristela Georgescu a ajuns, marți dimineață, la DIICOT, unde a fost citată să asiste la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din vila soților Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe soțul ei. La scurt timp de la sosirea Cristelei Georgescu, la sediul DIICOT a fost adus din arest și Călin Georgescu.

După ce a ieșit de la DIICOT, Cristela Georgescu s-a comportat ca un rockstar. S-a arătat extrem de fericită, a făcut cu mâna secunde în șir, a trimis „bezele” și a făcut semn o inimioară.

„Nu am vazut pana acum nici o persoana atat de bucuroasa, cu sotul in arest, iesind de la audieri si perchezitii”, a scris jurnalista Simona Gheorghe pe Facebook unde postat și un clip în care se vede cât de bucuroasă era Cristela Georgescu astăzi.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii. 

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cristela georgescu
calin georgescu
diicot
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Comentarii (10)

MijlocasDreapta   •   08 Octombrie 2026   •   15:22

Maaaamă cât venin și flegmă și de-o parte și de alta. Stilul cu pricina nu dă notă bună nici elevaților intelectualiști și echilibrați de Pro Europeni și nici decenților credincioși in Domnul + Călin Georgescu. Dar nici unii nu-și urmează de fapt cu adevărat tutorii și formatorii.

ma-ta ( cu cratima )   •   07 Octombrie 2026   •   14:42

Distrusa asta e vesela pe fata, il da de gol pe mesia ca are bani pusi de-o parte.

Vazduh   •   07 Octombrie 2026   •   11:14

Un creștin trebuie să fie fericit când e prigonit. "Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mintind, pentru Mine. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri." Pentru un creștin plecarea din viața asta trebuie să fie o bucurie căci îl așteaptă viața veșnică. E înfricoșător, nu este asa, pentru cei ce nu cred în mântuirea dată nouă de Domnul Dumnezeul și Mintuitorul nostru Iisus Hristos.

Legea ilicitului comunist - si anulare alegerilor in stat democrat   •   07 Octombrie 2026   •   08:33

Doamna știe ca nu risca nimic.
Stăpânii lor de la PNL si USR probabil ii asigura de asta.
Treaba asta ca e ilegal sa ni cheltui bani ... mai rămâne de vazut trebuie sa constate o instanta.pana una alta de 2 ani nu știm de ce s-au anulat alegerile si ce e cu asa zisa "lovitura de stat cu mercenari"...dar asta e un dosar de drept comun...daca as fi rau as zice ca puterea care a refuzat sa plece cauta justificări... chiar daca între o mediocra jurnalist primar sau unul care vorbește cu absolut nu prea aveam ce sa alegem ....sa nu pierdem focus ul cine a avut de câștigat? USR PNL .

# CIUDATII!!!   •   07 Octombrie 2026   •   07:51

CIUDATA E aceasta familie... MUTANTA!!! DOI DOBITOCI, DOUA NULITATI PE CARE LE MEDIATIZATI SI PROMOVATI EXCESIV!!! ALTCEVA NU AVETI DE FACUT???!!!

Suveranist   •   07 Octombrie 2026   •   03:31

Deci daca recomand pe cineva care recomanda la randul lui un zugrav si zugravul nu-si face treaba eu sunt de vina??

Dan   •   06 Octombrie 2026   •   22:07

pai era fericita ca a scapat de barbatsu', acum poate petrece momente de neuitat cu bodyguarzii

Ștefan   •   06 Octombrie 2026   •   21:04

Epoca neofanariotă. Sezonul ardelenilor. Ep.: Ciocu' Mic. Un nou sezon?

1.Doamnă Georgescu, Cristela: Be strong. Keep going!
2.Doamna Georgescu. Foarte probabil, ar fi fost o Raisa Maximovna Gorbaciova a României. Dar, asta este: "Sistemul" nu și-a dat acordul.
Putinștii noștri interni, evident proeuropeni, știu de ce!
3.O întrebare decentă: Pe cei care papă multe zeci de milioane de euro anual, pentru subvenții partide parlamentare, respectiv nu puținii candidați la diverse alegeri și care produc mult circ și (foarte) puțină "pâine" pentru Populime, de ce nu îi i-a la întrebări Parchetul? Aceasta nu este o formă de MEGAESCROCHERIE, sub formă continuată?

Mda   •   06 Octombrie 2026   •   20:01

Probabil așa a fost dar îl verifică cineva și pe ăla de unde a avut banii...

Terente   •   06 Octombrie 2026   •   19:48

Păi cum să nu fie bucuroasă ?!!
Soțul bătrân și ramolit în arest; ea casă cu bodyguard-ul tânăr și vânjos.

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