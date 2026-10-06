Cristela Georgescu, reacție ciudată după ce a ieșit de la audieri / video

Cristela Georgescu

Cristela Georgescu și Călin Georgescu au mers astăzi la DIICOT.

Cristela Georgescu a ajuns, marți dimineață, la DIICOT, unde a fost citată să asiste la percheziția informatică a dispozitivelor ridicate din vila soților Georgescu din Mogoșoaia, în dosarul de înșelăciune care îl vizează pe soțul ei. La scurt timp de la sosirea Cristelei Georgescu, la sediul DIICOT a fost adus din arest și Călin Georgescu.

După ce a ieșit de la DIICOT, Cristela Georgescu s-a comportat ca un rockstar. S-a arătat extrem de fericită, a făcut cu mâna secunde în șir, a trimis „bezele” și a făcut semn o inimioară.

„Nu am vazut pana acum nici o persoana atat de bucuroasa, cu sotul in arest, iesind de la audieri si perchezitii”, a scris jurnalista Simona Gheorghe pe Facebook unde postat și un clip în care se vede cât de bucuroasă era Cristela Georgescu astăzi.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pe 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Ancheta în acest caz a pornit de la o plângere depusă de un afacerist din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit cu suma de 1,1 milioane de euro.

Concret, lui Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția. Pentru a obține creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanție de un milion de euro, dintre care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere alți 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.