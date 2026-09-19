Horoscop 21-27 septembrie 2026. Lună Plină în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Sezonul Balanței debutează pe 23 septembrie, atunci când avem și Echinocțiul de toamnă. Arhetipul Balanței este cel al diplomației, frumosului, cooperării, relațiilor, echilibrului, esteticului, păcii, justiției, armoniei. Deci vom tinde mai des către toate acestea. Partea vulnerabilă a acestui sezon va fi întârzierea unor decizii.

Pe 26 septembrie, se va petrece un eveniment astrologic paradoxal. Este vorba de Luna Plină din Berbec. De obicei, o Lună Plină își dorește un final, o încheiere de etapă sau un apogeu. Însă, arhetipul Berbecului este cel al începutului. Și cum Neptun va fi în conjuncție cu Luna, ne vom confrunta cu un nivel crescut de confuzie. Adică nu vom mai ști ce să credem despre unele schimbări, fie pe plan colectiv, fie individual.

Și cum Marte se pregătește să iasă din semnul Racului, și ținând cont și de cele menționate mai sus, este clar că aceia care au marcaj cardinal în hărțile natale(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor fi cei vizați de astre în săptămâna 21-27 septembrie.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 19 septembrie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.