Horoscop 17 septembrie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna tranzitează semnul Săgetătorului. Aceasta se va rupe de o opoziție cu Uranus și se va pregăti de un trigon cu Saturn. În prima parte a zilei, vom avea de-a face cu situații imprevizibile, însă spre seară ne vom recăpăta stabilitatea.

Horoscop 17 septembrie 2026 Berbec

Nu neglija niciodată puterea diplomației! Sau a tăcerii în momentele aprinse. În special la locul de muncă. Îți vei da seama că vei avea mai mult de câștigat

Horoscop 17 septembrie 2026 Taur

Dacă partenerul nu comunică mai deschis, asta nu înseamnă că trebuie să faci și tu la fel. Chiar te ajută să preiei tu inițiativa, și nu doar pe plan personal.

Horoscop 17 septembrie 2026 Gemeni

Mercur se apropie de o opoziție cu Saturn. Deși o vei căuta, îți vei da seama că perfecțiunea nu există. Și tocmai de aceea poate înveți să fii mai blând cu propria persoană.

Horoscop 17 septembrie 2026 Rac

Te iau prin surprindere unele gesturi ale colegilor. Va trebui să te adapezi din mers la noile evenimente. Discuțiile cu familia vor fi mai agitate.

Horoscop 17 septembrie 2026 Leu

Comunicarea va fi îngreunată. De parcă apropiații vorbesc altă limbă. Chiar dacă tu încerci să comunici simplu și logic, tot va trebui să oferi explicații suplimentare.

Horoscop 17 septembrie 2026 Fecioară

Dacă nu ești sigur de ceva, mai bine amână! În special, atunci când vine vorba de cheltuieli sau investiții. Poate mai ai nevoie de unele detalii.

Horoscop 17 septembrie 2026 Balanță

Chiar și pentru unele activități nesemnificative, va trebui să depui eforturi suplimentare. Nu îți convine, însă câteodată mai ai parte și de o zi ca aceasta.

Horoscop 17 septembrie 2026 Scorpion

S-ar putea să apară o deconectare între tine și unii oameni dragi. Poate aveți nevoie de o pauză sau de timp. Odihna nu trebuie neglijată.

Horoscop 17 septembrie 2026 Săgetător

Luna se află în semnul tău. Ziua va fi marcată de fluctuații. Când ești încrezător și vesel, când pici în tristețe și devii mult prea pragmatic.

Horoscop 17 septembrie 2026 Capricorn

Partenerul și familia nu au răbdare. Și te presează să iei unele decizii. Dar asta nu înseamnă că trebuie să cedezi. Ai nevoie de negocieri.

Horoscop 17 septembrie 2026 Vărsător

Pe ici pe colo, s-ar putea să fii mai impulsiv la locul de muncă. Iar colegii nu vor fi dispuși să îți accepte această tendință. Deci trebuie să vă înțelegeți.

Horoscop 17 septembrie 2026 Pești

Vei fi precum un robot. Nu uita să mai și visezi din când în când! Și poate nu te mai iei chiar așa în serios. Viața are și părți plăcute.