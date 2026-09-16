Așa arată adevăratul suveranism! Daniel Băluță vine cu dovada de la Unirii / video

Daniel Băluță Foto: Crișan Andreescu

Daniel Băluță a spus cum a fost posibil să fie înlocuit 80% din Planșeul Unirii într-un timp record.

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a vorbit despre lucrările la Planșeul Unirii și a spus că aproximativ 80% din planșeu a fost înlocuit. Potrivit primarului, până la sfârșitul anului va fi înlocuită întreaga placă de beton, iar în primăvară viitoare va începe reamenajarea parcului de deasupra Planșeului Unirii.

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„Cum merge proiectul acum? Înțeleg că colaborați perfect, ați și dat o parte a circulației în Piața Unirii la timp”, a spus Bogdan Chirieac.

„80% din planșeu este reparat în momentul acesta, este înlocuit. Până la sfârșitul anului mizăm ca întreaga placă de beton să fie înlocuită, iar în primăvara viitoare, în colaborare cu Primăria Municipiului București, intrăm pe partea de reamenajare a parcului ce se găsește deasupra Planșeului Unirii”, a spus Daniel Băluță.

„Cum ați reușit atât de repede, că statul nu construiește așa, domnule primar. Trebuie să fim sinceri”, a spus Bogdan Chirieac.

„Spuneam despre faptul că suntem români. Sunt mândru să lucrez cu firme românești de top, cu ingineri foarte bine pregătiți. Constructorii pe care îi identificăm astăzi la planșeu au dat dovadă de un profesionalism deosebit, de o forță financiară ieșită din comun, în ideea în care au reușit să păstreze intacte lucrările chiar dacă finanțarea nu a avut până într-un punct o anumită fluență”, a spus Daniel Băluță.

„Adică nu ați avut bani să le plătiți facturile, că nu v-a dat buget”, a spus Bogdan Chirieac.

„Până la un moment dat a fost o situație dificilă, după aceea... Știți, toți oamenii au probleme. Important este să rezolvăm problemele și să facem lucrurile să funcționeze”, a spus Daniel Băluță.

„Domnul primar, suntem la Casa Scânteii. Vin mulți oameni de afaceri, antreprenori de infrastructură grea, cum faceți și dumneavoastră în Piața Unirii, și îmi spun că nu mai au. Le-au plecat oamenii că statul nu a plătit facturile din noiembrie anul trecut. Cât să țină și oamenii ăia, că sunt investiții mari de sute de milioane?”, a spus Bogdan Chirieac.

„Avem expertiză în privința aceasta și e suficient să vă spun așa: la Planșeul Unirii, 80% din lucrări au fost executate. Astăzi ne aflăm într-un grafic de plată bun, cam 60% din valoarea totală a fost plătită. Avem perspective ca în următoarele săptămâni să reușim să închidem lucrul acesta”, a spus Daniel Băluță.

Când vor începe lucrările la Pasajul Unirii

Primarul Sectorului 4 a spus că lucrările la Planșeul Unirii vor fi gata până la finalul anului, iar reamenajarea parcului va avea loc primăvara viitoare.

El a mai spus că lucrările la Pasajul Unirii sunt estimate să înceapă în a doua jumătate a anului 2028 și că este pregătit și un proiect pentru o nouă linie de tramvai între estul și vestul Bucureștiului.

„Pasajul din Piața Unirii și tot ansamblul, că nu e doar pasajul, spuneți că până la sfârșitul anului ar fi gata zona începută acum un an de zile?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„În iunie 2025 am început lucrările. Sunt două lucrări acolo. Planșeul Unirii, cea mai delicată problemă pe care am avut-o, este podul care traversează râul Dâmbovița. Are o lungime de aproximativ 800 de metri, iar pe deasupra lui se găseau fântânile, pentru că în procesul tehnologic o parte dintre ele a fost demolată, urmând să le reconstruim. Partea aceasta de planșeu va fi gata, zona de infrastructură, până la sfârșitul anului, iar cealaltă parte de deasupra, parcul și zonele limitrofe, vor fi executate în cursul primăverii.

Cea de-a doua componentă a acestei lucrări este legată de Pasajul Unirii, zona dedicată traficului auto, unde estimăm că vom începe lucrările în a doua jumătate a anului 2028.

De ce? Pentru că, alături de această reabilitare și consolidare a pasajului Unirii, construim împreună cu Primăria Municipiului București și o verigă lipsă din sistemul de transport public din oraș, și anume legătura dintre estul și vestul orașului pe zona de tramvai. E conexiunea dintre Biserica Sfânta Vineri și Mitropolie, o linie de tramvai lungă de aproximativ un kilometru care va reuși în felul acesta să genereze legătură continuă între estul și vestul orașului.

Deja suntem în stadiu avansat pentru PUZ-ul acestei zone. Anul acesta o să votăm în Consiliul General, la propunerea primarului general, PUZ-ul pentru această linie de tramvai”, a spus Daniel Băluță.

„Vor exista două sensuri pentru pietoni. Nu vor mai fi mixate”

„Mai avem încă o lucrare conexă pe care o construim în parteneriat cu Primăria Municipiului București și Metrorex. Este tunelul de evacuare, pasajul pietonal, care va permite și stațiilor de metrou Unirii 1 și Unirii 2 să ia aviz de securitate la incendiu.

Vor exista două sensuri pentru pietoni - unul către metrou, intrare, și unul către ieșire. Nu vor mai fi mixate cum sunt în momentul acesta, iar pentru asta vom construi un pasaj pietonal. O parte din el va fi subteran, iar cealaltă parte va fi situată suprateran. Așadar, toată zona Unirii, nu numai că este reabilitată, dar ea este și dezvoltată printr-un efort comun al tuturor autorităților”, a spus Daniel Băluță.

„Toate astea se vor desfășura sub trafic? Adică traficul prin Piața Unirii, inclusiv prin tunel, va fi oprit când veți lucra?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Traficul rutier, în acel moment, va fi restricționat, însă așa cum am dovedit că pe timpul lucrărilor la Planșeul Unirii am reușit să găsim canale și rute alternative de transport, la fel vom dezvolta canale și rute alternative de transport inclusiv pentru pasajul Unirii”, a spus Daniel Băluță la DC News.