Restricțiile de circulație din Piața Unirii au fost ridicate. Daniel Băluţă: Ne-am ținut de cuvânt

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a anunţat, duminică, ridicarea restricţiilor rutiere în Piaţa Unirii, acolo unde se desfăşoară lucrări complexe de înlocuire a planşeului.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă desfăşurată pe teren, că restricțiile de circulație instituite la începutul verii în Piața Unirii, în zona Cantemir – restaurant Horoscop, au fost ridicate astăzi, astfel încât, odată cu începerea noului an școlar, traficul rutier să poată reveni la configurația obișnuită.

„Exact asta le-am promis oamenilor și ne-am ținut de cuvânt. Mâine începe școala, traficul în București va reveni la valorile sale obișnuite, iar restricțiile pe care le-am introdus la începutul verii sunt ridicate. Le mulțumesc constructorilor pentru seriozitate, pentru mobilizare și pentru efortul uriaș pe care l-au făcut aici, zi de zi. S-a lucrat mult, s-a lucrat repede și, mai ales, s-a lucrat bine. Iar rezultatul se vede!”, a declarat Daniel Băluță.

Cum s-au desfăşurat lucrările

Intervențiile realizate până în acest moment au vizat structura de beton de aproape 100 de ani, aflată într-o stare avansată de degradare și care reprezenta un pericol real pentru centrul Capitalei. Vechiul planșeu a fost înlăturat, iar în locul acestuia este construită o placă nouă, modernă și sigură. De acum înainte, lucrările vor continua în interiorul șantierului, fără restricțiile de trafic instituite la începutul verii.

Obiectivul constructorilor este ca, până la sfârșitul acestui an, să fie finalizată întreaga placă de beton a noului planșeu. În paralel, împreună cu specialiștii Apa Nova, vor fi readuse în poziția inițială fântânile din Piața Unirii, urmând ca, ulterior, împreună cu Primăria Capitalei, să fie stabilită soluția tehnică pentru refacerea Parcului Unirii.

Alte investiţii majore urmează în Piaţa Unirii

Tot în zona Pieței Unirii au început lucrările pregătitoare pentru realizarea puțului de lansare a utilajelor de tip TBM, care vor executa în subteran traseul conductelor de preaplin, fără deschiderea unor noi șantiere la suprafață. Conductele de mari dimensiuni vor putea prelua, atunci când va fi necesar, surplusul de apă al Dâmboviței și îl vor transporta în siguranță mai departe, în aval, investiția fiind gândită pentru creșterea siguranței infrastructurii din centrul Capitalei, pe termen lung. Lucrările sunt realizate în colaborare cu Apele Române, Primăria Capitalei, Apa Nova și constructorii implicați în proiect.

În aceeași zonă este pregătit și proiectul pentru realizarea unei noi căi de acces către stațiile de metrou din Piața Unirii. Proiectul este derulat împreună cu Primăria Capitalei și Metrorex și se află în etapa parcurgerii procedurilor necesare pentru emiterea autorizației de construire. Și lucrările pentru noul acces vor fi organizate astfel încât să nu afecteze traficul rutier sau circulația pietonală din Piața Unirii, conform estimărilor primarului Sectorului 4.

Băluţă: "Când oamenii serioși muncesc împreună, se poate!"

Daniel Băluță a mai subliniat faptul că ritmul lucrărilor de la Planșeul Unirii demonstrează capacitatea constructorilor și specialiștilor români de a realiza proiecte complexe de infrastructură în condiții dificile.

„Aici, la Planșeul Unirii, ni s-a spus că va dura ani. Am accelerat și ridicăm restricțiile înainte de începerea școlii. La marile proiecte de infrastructură ni s-a spus de multe ori că sunt prea complicate. Le-am făcut. Pentru că, atunci când oamenii serioși muncesc împreună, se poate!”, a declarat primarul Daniel Băluţă.

Edilul a punctat, de asemenea, faptul că proiectul de refacere a Planșeului Unirii face parte dintr-un amplu program de investiții derulat în ultimii ani de Sectorul 4, cu fonduri atrase din surse europene, guvernamentale și regionale.

Finanţare pentru marile proiecte din Sectorul 4

Conform primarului Daniel Băluță, numai prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), program care tocmai s-a încheiat, Sectorul 4 a atras aproximativ 420 de milioane de euro. Fondurile au fost folosite pentru renovarea și consolidarea a 13 unități de învățământ, construirea a două clădiri noi pentru școli și dotarea a 57 de corpuri de clădire în care funcționează unități de învățământ, investiții de care beneficiază aproape 39.000 de elevi. Tot prin PNRR a fost construit de la zero noul Centru de Diagnostic, Cercetare și Tratament al Tuberculozei de pe Calea Șerban Vodă.

În același program au fost reabilitate termic 201 blocuri, însumând 12.415 apartamente, investiții care se traduc în condiții mai bune de locuire și costuri mai mici pentru mii de familii din Sectorul 4.

În total, prin toate mecanismele de finanțare avute la dispoziție, Sectorul 4 a reușit să atragă, în ultimii ani, peste 5 miliarde de euro pentru investiții, bani care au ajuns în școli, blocuri reabilitate, spitale, metrou și proiecte majore de infrastructură, precum refacerea Planșeului Unirii.

„Eu am spus întotdeauna: dacă există un euro pe care îl putem aduce în Sectorul 4 și investi pentru oameni, avem obligația să îl luăm. Am folosit programe regionale, programe guvernamentale, fonduri europene și toate mecanismele de finanțare pe care le-am avut la dispoziție. Important este că acești bani nu au rămas pe hârtie. I-am transformat în investiții pentru oameni”, a mai declarat primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.