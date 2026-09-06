BANCUL ZILEI: Crema cu protecție totală

Bancul zilei. Pe plaja de la malul mării, doi prieteni discută aprins.

— Păi băi Vasile, ce-i făcuși mă soacră-tii pe plajă, de se uită la tine de parcă ar vrea să te înghită cu tot cu umbrelă?

— Măi Mărine, eu nu-i făcui nimic rău, fusei doar un ginere grijuliu, să nu o prindă soarele ăsta puternic de iulie.

— Păi și de ce e așa roșie ca racul fiert, dacă zici că o îngrijiseși?

— Păi ea îmi ceru mie o cremă cu factor de protecție mare, de peste 50, ca să nu se ardă deloc cât stă la plajă.

— Și tu ce cremă îi dăduși, nu aveai de aia bună de la farmacie?

— Păi n-aveam la mine, da' găsii în portbagaj un tub de alifie pentru lipit gresia și faianța, pe care scria „Rezistent la apă și raze UV”.

— Muică! Și o dăduși cu alifie de gresie pe spate?!

— Păi o dădui, Mărine... Acuma nu se mai arde deloc, da' problema e că nu mai putem să o dezlipim de pe șezlong de câteva ore.