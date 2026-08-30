BANCUL ZILEI: Când aștepți autobuzul

Bancul zilei. O doamnă cheamă dulgherul să localizeze și să repare un zgomot sâcâitor pe care-l auzea în casă.

Acesta vine și întreaba:

- Cum se face că acum nu aud nimic?

- Nu e întotdeauna: numai când trece autobuzul pe stradă.

- Și de unde îl auziți?

- Din șifonier.

- Bun, am să intru în șifonier și când trece autobuzul o să-mi dau seama ce este. Zis și făcut.

Dar, după câteva minute, soțul doamnei vine în grabă acasă să se schimbe, pentru că avea o întâlnire importantă.

Deschide șifonierul și dă cu ochii de dulgher.

La care acesta:

- Dacă-ți spun că aștept autobuzul, mă crezi....?