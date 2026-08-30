BANCUL ZILEI: Când aștepți autobuzul

Bancul zilei. O doamnă cheamă dulgherul să localizeze și să repare un zgomot sâcâitor pe care-l auzea în casă.
Acesta vine și întreaba:
- Cum se face că acum nu aud nimic?
- Nu e întotdeauna: numai când trece autobuzul pe stradă.
- Și de unde îl auziți?
- Din șifonier.
- Bun, am să intru în șifonier și când trece autobuzul o să-mi dau seama ce este. Zis și făcut.
Dar, după câteva minute, soțul doamnei vine în grabă acasă să se schimbe, pentru că avea o întâlnire importantă.
Deschide șifonierul și dă cu ochii de dulgher.
La care acesta:
- Dacă-ți spun că aștept autobuzul, mă crezi....?