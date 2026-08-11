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BANCUL ZILEI: Probleme în cuplu

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 11 Aug 2026
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Bancul zilei. Doi soți stăteau în pat, la ceas de seară.

La un moment dat, se aude un ciocănit în ușă.

- Repede, fugi pe balcon! A venit bărbatul meu!

El se duce pe balcon și, după un timp, zice: 

- Nevastă, cred că suntem stresați amândoi!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Tâmplarul și bețivul în fața lui Dumnezeu

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