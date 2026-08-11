BANCUL ZILEI: Probleme în cuplu

Bancul zilei. Doi soți stăteau în pat, la ceas de seară.
La un moment dat, se aude un ciocănit în ușă.
- Repede, fugi pe balcon! A venit bărbatul meu!
El se duce pe balcon și, după un timp, zice:
- Nevastă, cred că suntem stresați amândoi!
Bancul zilei. Doi soți stăteau în pat, la ceas de seară.
La un moment dat, se aude un ciocănit în ușă.
- Repede, fugi pe balcon! A venit bărbatul meu!
El se duce pe balcon și, după un timp, zice:
- Nevastă, cred că suntem stresați amândoi!
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