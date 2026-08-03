BANCUL ZILEI: Neliniștea unui soț

Bancul zilei. Ion se foiește în pat lângă Măria și nu poate adormi.

- Ioane, de ce nu poți dormi?

- Tu Marie, cum să-ți spun io ție, am o datorie de 2000 de lei la vecinu Petre, trăbă să-i dau banii mâine dimineată că lui îi trăbă neapărat, da io nu-i am.

Si mă tot gândesc cum să fac.

- Mă Ioane, stai tu liniștit că rezolv eu problema asta.

Se scoală Maria, iese în cămeșa de noapte pe pragul casei și începe să strige:

- Mă Petre mă!Aude Petre că îl strigă cineva și iese afară.

Mărie, tu ești?

- Io-s mă Petre.

- Da ce-i baiu?

- Stai să te întreb ceva. Are Ion al meu o datorie la tine?

- Are.

- Si trăbă să ți-o plătească dimineață?

- Trăbă!

- No, auzi mă Petre. Să stii că Ion nu are de unde să-ți deie banii.

Intră Maria în casă și-i zice lu Ion:

- No Ioane, culcă-te tu liniștit că amu nu mai doarme Petre.