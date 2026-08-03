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BANCUL ZILEI: Neliniștea unui soț

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 03 Aug 2026
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Bancul zilei. Ion se foiește în pat lângă Măria și nu poate adormi.

 - Ioane, de ce nu poți dormi?
- Tu Marie, cum să-ți spun io ție, am o datorie de 2000 de lei la vecinu Petre, trăbă să-i dau banii mâine dimineată că lui îi trăbă neapărat, da io nu-i am.
Si mă tot gândesc cum să fac.
- Mă Ioane, stai tu liniștit că rezolv eu problema asta.
Se scoală Maria, iese în cămeșa de noapte pe pragul casei și începe să strige:
- Mă Petre mă!Aude Petre că îl strigă cineva și iese afară.

Mărie, tu ești?
-  Io-s mă Petre.
-  Da ce-i baiu?
-  Stai să te întreb ceva. Are Ion al meu o datorie la tine?
-  Are.
-  Si trăbă să ți-o plătească dimineață?
- Trăbă!
-  No, auzi mă Petre. Să stii că Ion nu are de unde să-ți deie banii.
Intră Maria în casă și-i zice lu Ion:
-  No Ioane, culcă-te tu liniștit că amu nu mai doarme Petre.

Vezi și: BANCUL ZILEI: Noaptea nunții

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