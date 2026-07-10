BANCUL ZILEI: D'ale vieții... (II)

Bancul zilei. Temperamentul femeilor a fost întotdeauna un subiect de amuzament.
Femeile, după 40 de ani, sunt cele mai periculoase. Arată în continuare bestial, dar nu mai sunt atât de proaste!
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Diavolul către femeie:
-Vin după tine.
Femeia:
-Cred că ți s-a urât cu binele!
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Biserica informează:
-Cei care înșeală după 60 de ani nu reprezintă un păcat. Este un miracol!
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-Iubitule, vreau să-mi petrec toată viața alături de tine!
-Auzi! Tu pe mine să nu mă ameninți!