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BANCUL ZILEI: D'ale vieții... (II)

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 10 Iul 2026
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Bancul zilei. Temperamentul femeilor a fost întotdeauna un subiect de amuzament.

Femeile, după 40 de ani, sunt cele mai periculoase. Arată în continuare bestial, dar nu mai sunt atât de proaste!

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Diavolul către femeie:

-Vin după tine.

Femeia:

-Cred că ți s-a urât cu binele!

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Biserica informează:

-Cei care înșeală după 60 de ani nu reprezintă un păcat. Este un miracol!

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-Iubitule, vreau să-mi petrec toată viața alături de tine!

-Auzi! Tu pe mine să nu mă ameninți!

Vezi și: BANCUL ZILEI: Presimțirea...

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