BANCUL ZILEI: Soția devine materialistă

Bancul zilei. Femeia către bărbat:
— De azi înainte, în casă voi face totul pentru bani:
— Mâncare – 50 lei,
— Spălat podelele – 50 lei. s.a.,
— Dragoste - 100 lei.
Noaptea, bărbatul către soție:
— Hai să facem dragoste.
— Ea zice: – 100 lei.
Caută bărbatul prin buzunare și găsește doar 70 lei.
Ea:
— Nu ajunge. Și s-au culcat…
La miez de noapte bărbatul se trezește și vede cum femeia cotrobăei prin geantă.
El:
– Ce cauți la ora asta?
Ea:
– 30 de lei să-ți dau împrumut…
de Anca Murgoci