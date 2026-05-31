BANCUL ZILEI: Soția devine materialistă

— De azi înainte, în casă voi face totul pentru bani:

— Mâncare – 50 lei,

— Spălat podelele – 50 lei. s.a.,

— Dragoste - 100 lei.

Noaptea, bărbatul către soție:

— Hai să facem dragoste.

— Ea zice: – 100 lei.

Caută bărbatul prin buzunare și găsește doar 70 lei.

Ea:

— Nu ajunge. Și s-au culcat…

La miez de noapte bărbatul se trezește și vede cum femeia cotrobăei prin geantă.

El:

– Ce cauți la ora asta?

Ea:

– 30 de lei să-ți dau împrumut…