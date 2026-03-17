BANCUL ZILEI: Despre cupluri

Bancul zilei. Via'a în cuplu nu este chiar ușoară.
-Dacă știam cât ești de sărac nu mă mai măritam cu tine!
-Și eu când îți ziceam că ești tot ce am pe lume, de ce nu mă luai în serios?
-Spune-mi te rog, secretul cum îți faci soțul fericit?
-Câte o dată îmi țin gura!
La înmormântarea unui bărbat, soția și amanta stăteau una lângă alte.
Amanta plângea, iar soția o consolează:
-Lasă drăguță, că mă mărit din nou!
