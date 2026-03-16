BANCUL ZILEI: Bulă, la Poștă

Bancul zilei. În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la poștă
-Bună ziua, aș dori să plătesc o factură.
La care, casierița plictisită, îi zice:
-Vă rog să vă întoarceți la coadă și să vă așteptați rândul, ca toată lumea.
Bulă contrariat, iese din oficiu, după care mai intră o dată. La ghișeu nu eranicio coadă. Supărat, se apleacă către casieriți pentru a-i trage o palmă zdravănă.
-Cine a dat, întreabă casierița?
La care Bulă răspunde:
-Nu știu doamnă, nu vedeți ce aglomerație este?
