BANCUL ZILEI: Bulă, la Poștă

-Bună ziua, aș dori să plătesc o factură.

La care, casierița plictisită, îi zice:

-Vă rog să vă întoarceți la coadă și să vă așteptați rândul, ca toată lumea.

Bulă contrariat, iese din oficiu, după care mai intră o dată. La ghișeu nu eranicio coadă. Supărat, se apleacă către casieriți pentru a-i trage o palmă zdravănă.

-Cine a dat, întreabă casierița?

La care Bulă răspunde:

-Nu știu doamnă, nu vedeți ce aglomerație este?