Ciucu, furibund după desemnarea lui Veştea: Complot. Trădare. Ingerință / Ce comentariu a lăsat la postarea președintelui

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a comentat în termeni duri desemnarea făcută de către preşedintele Nicuşor Dan.

UPDATE: Ciprian Ciucu, răspuns la postarea lui Nicușor Dan

Nicușor Dan și-a motivat mișcarea de a-l desemna pe Adrian Veștea ca premier și pe rețelele de socializare, primarul Ciprian Ciucu lăsând un comentariu la postarea președintelui.

„Care consultări? Acelea care nu au mai fost? PNL nu a mai avut șansa să vină cu o propunere asumată statutar, în urma unui vot, așa cum fac partidele democratice, pro-europene și pro-occidentale”, a scris primarul Ciucu la secțiunea de comentarii.



Știre inițială

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedinte PNL şi primar al Capitalei a comentat, furibund, desemnarea făcută de către Nicuşor Dan.

"Complot. Trădare. Ingerință.

Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare.

Este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui.

Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.

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Unul dintre obiective este ruperea PNL.

Am încredere că Partidul Național Liberal nu se va face preș și va trece și acest test. România are nevoie de partide serioase, mature, care să nu se lase călcate în picioare.

Modul acesta de a face politică se va întoarce împotriva acelora care fac politică în acest fel", a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.