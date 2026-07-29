Bolojan: Rogobete, un "piroman" al grevei din sănătate. Una din minciuni e legată de faptul că veniturile, în urma proiectului legii salarizării, ar urma să scadă / Rogobete: Greva din sănătate este despre viitorul României

Sursa: Agerpres

Ilie Bolojan a transmis că legea salarizării nu scade venituri şi l-a acuzat direct pe Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătăţii, că este "unul din piromanii grevei" din sistemul sanitar.

Scad sau nu veniturile în Sănătate în urma legii salarizării? Ilie Bolojan, prim-ministru interimar, spune că greva din sectorul sanitar se bazează pe informaţii false şi lansează săgeţi către Alexandru Rogobete, ministru al Sănătăţii până în luna mai, înainte de moţiunea de cenzură.

"Suntem în situația în care pur și simplu am o părere de rău pentru ceea ce se întâmplă în această zonă de sănătate, pe de o parte datorită efectelor pe care le avem — pacienți care nu s-au putut trata în aceste zile pentru că o parte din spitale au fost în grevă. Și, așa cum am spus, am tot respectul pentru medicii, pentru personalul din sănătate care lucrează și duc greul sistemului de sănătate din România și cei care sunt presați.

Și exact ca în sectorul public, și în sănătate sunt secții supraglomerate, în principal din marile spitale, din reședințele de județ, acolo unde adresabilitatea este mare. Dar sunt și multe spitale unde gradul de încărcare este foarte redus și, practic, acolo este ineficiență și este loc de mai bine.

Dar această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună", a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Alexandru Robogete, "unul din piromanii grevei"

Întrebat dacă este vorba de o singură minciună sau mai multe, Ilie Bolojan a detaliat şi l-a numit pe Alexandru Rogobete "unul din piromanii grevei"

"Una din minciuni este legată de faptul că veniturile, în urma proiectului legii salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii. Lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege, legată de faptul că dacă astăzi cineva din România — și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie —, lor nu le vor scădea salariile, pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne, într-adevăr, la aceste venituri până ce, treptat-treptat, în anii următori, cei care au salarii mai mici și cărora, în urma legii salarizării, le vor crește salariile (aproximativ două treimi din personalul din sectorul public, din toate sectoarele) îi vor ajunge din urmă. Deci nu vor scădea veniturile.

Asta este una din minciunile care au fost alimentate, pentru că una este, de exemplu, să ai un spor de 80% care se aplică la un nivel al salariului și alta este, dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%. Dar, din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele, în timp ce atunci când era ministru știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate. Pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care este centrat în jurul pacientului și oferă servicii pentru nevoile pacientului", a mai declarat Ilie Bolojan.

Economia României se poate întoarce "de unde am plecat"

L-a acuzat Ilie Bolojan direct pe Alexandru Rogobete că alimentează tensiunile care au dus la greva din sănătate? Premierul interimar nu l-a mai nominalizat ulterior pe Alexandru Rogobete direct, dar a făcut trimiteri către PSD şi a spus că, dacă au loc "ieşiri din decor", economia României se poate întoarce "de unde am plecat".

"Avem partide politice precum PSD, care în toată această perioadă, în loc să ne concentrăm pe a găsi formula optimă prin care această lege de salarizare să treacă ca să nu pierdem banii europeni, vin cu o retorică în care creează niște așteptări care nu pot fi onorate.

Pentru că știm că avem niște anvelope maxime, adică putem crește fondul de salarii în România atât cât își poate permite economia românească, altfel ne întoarcem de unde am plecat. Deci orice fel de ieșire în decor nu face decât să ne ducă într-o zonă în care nu mai suntem sustenabili din punct de vedere bugetar, iar toate eforturile care s-au făcut în acest an vor fi anulate de o astfel de retorică.

Ori, în momentul în care creezi oamenilor așteptări care nu pot fi onorate, în momentul în care generezi spaime că se va întâmpla ceva ce știi că nu se întâmplă, în momentul în care dai exemple care încearcă să inducă în eroare și să creeze percepții greșite că lucrurile se fac în mod incorect...", a mai declarat acesta.

Alexandru Rogobete: Greva din sănătate este despre viitorul României

Alexandru Rogobete s-a poziţionat de partea medicilor care au ieşit la grevă şi a transmis că aceasta este despre viitorul României şi despre "demnitatea care le-a fost luată medicilor, asistenţilor medicali" şi nu numai.

"Greva din sistemul de sănătate nu este doar despre salarii. Este despre viitorul României. Este despre demnitatea care le-a fost luată medicilor, asistenţilor medicali, infirmierilor, brancardierilor, farmaciştilor, psihologilor, biologilor, biochimiştilor, kinetoterapeuţilor şi tuturor celor care, în fiecare zi, aleg să rămână lângă pacienţi atunci când viaţa atârnă de un fir de aţă. În spitale nu lucrează cifre dintr-un tabel Excel. Lucrează oameni. Oameni care intră în gardă când alţii dorm, oameni care îşi văd copiii prea puţin pentru că salvează copiii altora, oameni care îşi consumă energia, sănătatea şi sufletul pentru ca fiecare pacient să mai primească o şansă. Munca lor nu poate fi redusă la un calcul contabil şi nici sacrificată în numele unor decizii politice lipsite de înţelegerea realităţii din spitale.

Este un manifest al speranţei şi al empatiei. Este dovada că cei care cred în România sunt mai puternici decât cei care aleg să lovească exact în cei care îi salvează pe ceilalţi. Voi fi alături de colegii mei din sănătate, aşa cum am fost de fiecare dată. Nu doar prin declaraţii, ci prin fapte, prin amendamente, prin proiecte şi prin fiecare luptă dusă pentru ca sistemul medical să nu fie slăbit. Pentru că dacă distrugem sănătatea, nu pierd medicii. Nu pierd asistenţii. Pierd pacienţii. România nu poate fi ţinută captivă de orgoliile unui premier demis şi de o viziune care vede spitalele doar prin prisma unor procente şi a unui deficit bugetar. Sănătatea nu este o cheltuială. Este o investiţie în viaţă. Iar un stat care îşi pierde respectul pentru cei care salvează vieţi îşi pierde, încet, respectul pentru propriul viitor. Nu sunteţi singuri. Încrederea ne face bine. O să fie bine", a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.