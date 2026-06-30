Guvern minoritar PSD, susținut de UDMR și PNL. Robert Cazanciuc: Cred că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu

Robert Cazanciuc, senator PSD. Sursa foto: Agerpres

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a comentat declarațiile președintelui UDMR Kelemen Hunor privind refacerea coaliției de guvernare fără USR, spunând că un guvern minoritar PSD, susținut de UDMR și PNL, ar fi o soluție binevenită pentru a ieși din blocajul politic.

Senatorul PSD Robert Cazanciuc salută declarațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, care a declarat, luni, că o soluție pentru deblocarea negocierilor privind formarea viitorului guvern este refacerea coaliției de guvernare, dar formată din PSD-PNL-UDMR, fără USR, cu un premier agreat de toate partidele politice.

Totuși, liderul PSD crede că președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pe Sorin Grindeanu ca premier, salutând ideea ca UDMR și PNL să sprijine un guvern minoritar format din social-democrați în Parlament.

Robert Cazanciuc: „Un guvern minoritar PSD cu voturile de la UDMR și PNL ar putea trece fără probleme”

„PSD are o propunere de premier - în persoana domnului Grindeanu, președintele partidului. De aici încolo, președintele României are rolul de a-și asuma desemnarea unui premier care să poată avea o majoritate. Dacă domnul Hunor a făcut asemenea declarații publice, înseamnă că ia în calcul votarea unui guvern cu sprijinul PNL.

De altfel, din calculele făcute, un guvern minoritar PSD cu voturile de la UDMR și PNL ar putea trece fără probleme. Cred că aceasta ar fi, până la urmă, atitudinea responsabilă. UDMR s-a dovedit responsabil, întotdeauna, în ciuda declarațiilor pe care le face uneori, mai 'curajoase'.

Acum să avem o desemnare din partea președintelui României. Cred că președintele îl va desemna, până la urmă, pe domnul Grindeanu, pentru că e singura formulă, ținând cont de aritmetica din Parlament și de disponibilitatea partidului, de a-și asuma un act de guvernare”, a spus senatorul PSD Robert Cazanciuc, marți, pe holurile Parlamentului.

Începând de mâine, 1 iulie, parlamentarii intră în vacanță, iar partidele politice nu au ajuns încă la un consens privind formarea unui nou guvern. În acest context, DCNews a contactat câțiva aleși pentru a le afla planurile de concediu.