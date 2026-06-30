Parlamentarii ne-au spus unde pleacă în vacanță! VIDEO DCNews: ”Poate mai dau o fugă-n Grecia sau Croația”/ ”Nu la Mamaia”/ ”Prin țară”

În plină criză politică, parlamentarii, că vor, că nu, intră în vacanță. Pentru unii este un subiect de viață privată, alții se mândresc că nu au „niciun plan”. Sunt însă și aleși care nu se feresc să recunoască că își vor lua câteva zile de concediu, cu o precizare: „Nu la Mamaia”.

De miercuri, 1 iulie, parlamentarii intră oficial în vacanța de vară. Momentul vine într-o perioadă deloc liniștită pe scena politică, în condițiile în care negocierile pentru formarea noului Guvern sunt încă în desfășurare. Chiar dacă Parlamentul poate fi convocat oricând într-o sesiune extraordinară pentru învestirea Executivului, până atunci aleșii au timp de concediu.

Am sunat parlamentarii: Unde merg în vacanță?

Ne-am întrebat cum arată vacanța unui parlamentar într-un astfel de moment. Așa că am pus mâna pe telefon și am sunat mai mulți aleși, cu o întrebare simplă: Unde mergeți în vacanță?

Unii au preferat să nu vorbească despre planurile lor, considerând că țin de viața personală. Alții ne-au spus că nici măcar nu și-au făcut un program, pentru că se așteaptă ca Parlamentul să poată fi convocat în orice moment.

Au fost însă și parlamentari care au răspuns fără rețineri și ne-au povestit unde își vor petrece vacanța. Iată ce ne-au răspuns parlamentarii contactați de DCNews.

Daniel Fenechiu

"Vara asta nu prea am putut să-mi fac un program. Deci o să fiu la începutul lunii august câteva zile la Marea Românească, ca să precizez. Și ca lider de grup, eu în general trebuie să cam fiu pe aici. Și dacă se investea Guvernul, și dacă nu se investește Guvernul, există niște priorități legislative care vor trebui adoptate, dacă aveam investire de Guvern, n-am fi avu, trebuia să adoptăm legea de abilitare și cu siguranță trebuia o convocat Parlamentul ori decât ori Guvernul emitea vreo ordonanță.

Separat de asta, cred că trebuia să există o angajare de răspundere pentru cele 8 măsuri din PNRR care încă nu sunt făcute, nu sunt adoptate legislativ. Nu există un Guvern și ne având o certitudine, când o avem foarte repede, probabil că toate astea vor trebui făcute prin proceduri parlamentare.

Adică acord politic între partidele pro-europene, trecut prin prima cameră sesizată, și ulterior în cea de-a două cameră sesizată. Deci, sincer, cred că o să rămân cu câteva zile la Marea Românească.

Întotdeauna eu petrec o săptămână pe litoralul românesc. De regulă mai mergeam o săptămână în Grecia, în Croația, în Cipru, dar anul acesta nu știu dacă reușesc să integrez acea săptămână în programul care se prefigurează, pentru că cea mai complicată poveste nu e legată de faptul că n-aș avea o săptămână, problema e că nu știu când aș putea să o am.

Și să iau bilete și să nu mă pot duce, înseamnă un deranj familial destul de serios. Pentru că o să creez o așteptare și după aceea trebuie să renunț. Deci, o săptămână la mare și dacă se mai învește vreo posibilitate, poate mai dau o fugă în Grecia sau în Croația o săptămână, dar o să fie așa ceva "last minute", ne-a spus Daniel Fenechiu.

Marius Budăi

"O să plec cu familia, cu copiii mei și cu familia aici la pe litoralul românesc. De foarte mulți ani doar litoralul românesc și nu la mamaia, nu la scump", ne-a explicat Marius Budăi.

Ionuț Stroe

"N-am niciun plan!", a răspuns Ionuț Stroe.

Raluca Turcan

"Nu plec în vacanța asta, aștept sesiunea extraordinară pentru încheierea jaloanelor PNRR și de asemenea pentru investirea Guvernului", ne-a spus Raluca Turcan.

Adrian Câciu

"Pe aici, pe lângă casă. O să fiu în țară", ne-a răspuns Adrian Câciu.