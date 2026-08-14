Piedone, atac dur la Bolojan: ”Ești prim-sinistrul unui Guvern demis"

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Cristian Popescu Piedone lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, chiar în ziua în care s-au împlinit 100 de zile de la demiterea Guvernului. Piedone îl acuză pe premierul interimar că „se agață de scaun”.

Cristian Popescu Piedone, fost șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și fost primar al Sectorului 5, susține că cele 100 de zile de la demiterea Guvernului nu reprezintă un motiv de sărbătoare, ci, în opinia sa, un moment de bilanț negativ.

"Să-ți fie de cap bă! 100 de zile în care, în fiecare zi ai împins România mai aproape de dezastru! Ilustrule care ești ”nimenea” în drum! Tu, de fapt ești doar un smiorcăit nevertebrat. Ești atât de disperat că te așteaptă haznaua istoriei încât faci orice, vinzi pe oricine pentru încă o zi în care să auzi ”să trăiți șefu’ ”! Doar așa te simți bărbat?

Astăzi se împlinesc 100 de zile de când Guvernul Bolojan a fost demis!

O sută!", precizează Piedone într-o postare pe Facebook.

"Așa că, Smiorcăitului nevertebrat îi spun și eu: La mulți ani la haznaua istoriei!

Poate ar fi momentul să te oprești din a te considera cel mai deștept politician pe care l-a produs România. Și, mai ales, să încetezi să te comporți ca și cum ai mai fi premier cu mandat deplin.

Ești prim-sinistrul unui Guvern demis. Adică, un nimeni, dar spus frumos!

Ia-ți Guvernul demis și lasă România să respire! Lasă-ne să încercăm s-o scoatem la liman, pentru că după guvernarea asta „reformatoare” mai avem puțin și ne întrebăm dacă Evul Mediu chiar a fost atât de rău.

Ai promis reformă și ai livrat facturi.

Ai promis ordine și ai lăsat haos.

Ai promis economie și românii fac economie la mâncare, la concedii, la medicamente și, mai nou, sunt învățați să facă economie și la curent.

Am ajuns să avem energie printre cele mai greu de suportat din Europa raportat la buzunarul românului. Benzina a trecut de 9,5 lei, motorina de 10,7 lei. Și noi continuăm să ne felicităm că „ținem situația sub control”. Bă sinistrule, tu ești pe pastile?

Care situație, sinistrule?

Aia în care, în anul 2026, aruncăm 180 de kilograme de explozibil într-o stâncă din Dunăre ca să mai câștigăm apă pentru Cernavodă?

După operațiune, nivelul apei a crescut cu doi centimetri.

Doi centimetri!

În sfârșit, o măsură pe dimensiunea marilor realizări ale Guvernului Bolojan. Bă sinistrule, dacă o întrebai pe sinistra mediului dacă contează 2cm ce crezi că ți-ar fi răspuns? ”Contează șefu’!„. Această ”femme fatale” a mediului ar fi trebuit să știe că distanța nu e aceleși lucru cu lungimea! Las-o dracu’ de treabă!

Atât s-a mai ales din reforma voastră: 180 de kilograme de explozibil pentru doi centimetri de speranță.

Numai că România nu poate fi condusă centimetru cu centimetru, din avarie în avarie, din taxă în taxă și din improvizație în improvizație.

În timp ce omul de rând își calculează litrul de motorină, kilowattul și coșul de cumpărături, la Palat încă pornesc mașinile oficiale, se deschid portierele și se aude frumos: „Să trăiți, șefu’!”

Poate doar pentru asta mai merită cei doi centimetri.

Iliuță, bă băiatule, cele 100 de zile nu sunt o aniversare. Sunt o rușine politică.

Un Guvern demis nu trebuie să se îndrăgostească de el însuși chiar adcă el reprezintă exclusiv usereul! Un premier demis nu trebuie să confunde faptul că încă are cheile biroului cu faptul că mai are încrederea țării.

Ai pierdut votul Parlamentului. Ai pierdut Guvernul. Și, cu fiecare zi în care te agăți de scaun, România mai pierde câte ceva. Dar tu urli peste tot că vrei ȘI FACI binele României! Du-te la medicul care și-a recomandat pastilele astea și zi-i că nu sunt bune! Serios, nevertebratule!

La 100 de zile de la demitere, poate cea mai importantă reformă pe care o mai poți face este să reformezi drumul dintre Palatul Victoria și ieșire.

Ia-ți așa zisul Guvern, sinistrule și lasă România să meargă înainte.

Fără respect,

Cristian Popescu Piedone

Președintele Partidului Naționalist Reformarea României", conchide fostul președinte al ANPC.