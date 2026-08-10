Diana Buzoianu (USR) vrea anticipate: Altfel... oamenii revoltați nu vor mai vota logic

Diana Buzoianu (USR), ministru interimar al Mediului. Sursa foto: Agerpres

„Ar trebui să avem alegeri cât mai rapid posibil”, afirmă Diana Buzoianu, care avertizează că prelungirea blocajului politic și întârzierea reformelor riscă să amplifice nemulțumirea publică și să schimbe comportamentul electoral.

Într-un dialog cu jurnalistul Tudor Mușat, luni seară, la Euronews România, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, a precizat că singura soluție care a rămas pentru România în acest moment e reprezentată de alegerile anticipate, pentru că nu se poate crea o majoritate

„Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate sunt cele mai bune“, a precizat ministrul Mediului.

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Totuși, Diana Buzoianu a ținut să precizeze că aceasta nu este o poziție oficială a partidului, ci opinia sa, bazată pe faptul că instabilitatea politică și lipsa reformelor îi revoltă pe oameni, iar aceștia „nu vor mai vota logic“.

„Dacă președintele cheamă partidele din nou la consultări, USR vine cu varianta asta?“, a insistat jurnalistul Tudor Mușat.

„N-am avut un vot intern pentru asta. Noi am avut discuții în biroul național în care s-au luat decizii privitoare la mandatul nostru, dar nu am avut încă această discuție. Părerea mea e că, dacă noi nu putem să creăm această majoritate - și pare din ce în ce mai clar că nu se poate - ar trebui să avem alegeri.

Ar trebui să avem alegeri cât mai rapid posibil, pentru că în fiecare zi în care România e pusă sub stresul acesta continuu în care nu nici nu se face o majoritate politică, dar se și blochează toate reformele, oamenii se revoltă. Oamenii revoltați nu vor mai vota după aceea logic“, a precizat, la Euronews România, Diana Buzoianu, ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor.

Scenariul alegerilor anticipate a fost vehiculat în ultimele luni, în special după ce Guvernul Tomac nu a reușit să strângă o majoritate în Parlament, iar Guvernul Veștea a picat la vot. Partidul cel mai dornic de dizolvare a actualului Legislativ și organizare de noi alegeri este AUR, care a crescut în ultimii ani pe fondul nemulțumirii populației, iar majoritate sondajelor îl creditează cun un scor aproape dublu față de cel de la alegerile de pe 1 Decembrie 2024.

Nicușor Dan nu-și dorește alegeri anticipate, dar nici nu a exclus

Luna trecută, președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Ştirile Pro TV dacă va declanşa alegerile anticipate în cazul în care partidele nu vor ajunge la o înţelegere pentru formarea unui nou guvern.

„S-a discutat extrem, extrem de puţin de scenariul ăsta. Nu este ceva ce eu să-mi doresc. Nu exclud. Nu e ceva ce îmi doresc şi cred că este foarte puţin probabil în momentul ăsta, pentru că nu ar avea niciun fel de logică. Vom fi cam tot în situaţia asta, plus încă trei, patru luni de alegeri în care partidele, în mod logic, legitim, se vor ataca unele pe altele şi după aceea o să îi rugăm să guverneze împreună”, a spus președintele.