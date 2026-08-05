George Simion, atac la Pîslaru: „Sunteți Uniunea Sabotați România și lumea trebuie să aprindă lumina!”

George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Președintele AUR George Simion l-a criticat pe ministrul interimar al USR Dragoș Pîslaru, afirmând că amendamentul privind decarbonizarea are ca scop evitarea închiderii capacităților energetice înainte de construirea unora noi.

Mininistrul interimar al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru (USR) a fost aspru criticat de președintele AUR George Simion. Acesta din urmă susține că amendamentul privind decarbonizarea urmărește doar să împiedice închiderea capacităților energetice înainte de punerea în funcțiune a unora noi.

De asemenea, George Simion a acuzat actuala guvernare că a închis mine și a afectat sectorul energetic, afirmând că noile modificări nu pun în pericol sistemul energetic, ci urmăresc protejarea securității energetice a României.

George Simion: „Dacă voiați să reduceți amprenta de carbon, domnule Pîslaru, trebuia să răriți deplasările din banii publici”

„Degeaba vine domnul Pîslaru acum, degeaba vine acest ministru demis. După aproape 90 de zile, domnul Pâslaru nu trebuia să fie în calitate de ministru aici și trebuia să rămână acolo, la Bruxelles.

Dacă voiați să reduceți amprenta de carbon, domnule Pîslaru, trebuia să răriți deplasările din banii publici, din banii românilor.

Trebuie să cunoască toată țara că amendamentul atât de controversat prevede un lucru cât se poate de normal: nu închidem nimic, nicio capacitate energetică, până nu punem ceva la loc.

Degeaba se jură că nu fură Pîslaru, că nu închide nimic, pentru că ei au închis repetat. Vreți să vă aduc aminte momentul antologic când a venit domnul Virgil Popescu, prins cu rața în gură, de la Energie, să ne spună aici? A avut acea contră pentru care am fost judecat și condamnat”, a transmis George Simion.

George Simion atacă USR: „Sunteți Uniunea Sabotați România”

De asemenea, George Simion a criticat politicile din domeniul energiei, invocând protestele și greva foamei organizate de minerii de la Complexul Energetic Oltenia.

„Vreți să vă aduc aminte lacrimile minerilor de la Complexul Energetic Oltenia, care au venit în greva foamei să protesteze?

Este o reglementare care nu afectează pe nimeni, pentru că nu ne putem juca de-a „spargem o piatră”, cum face domnul Miruță în aceste zile, atâta timp cât, cu voturile unor trădători din Guvernul și din Parlamentul României, s-au închis mine și s-a pus pe butuci sectorul energetic din România, atâta timp cât vine o altă lege nocivă a biodiversității și voi ați blocat construcția de hidrocentrale la Răstolița, în Defileul Jiului și în multe alte locuri din țară. Sunteți Uniunea Sabotați România și lumea trebuie să aprindă lumina!”, a mai transmis președintele AUR George Simion.