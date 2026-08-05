De ce reforma administrativ-teritorială a fost blocată ani la rând. Marian Petrache: Ei sunt oamenii din spate care au distrus-o / video

Foto: Agerpres

Reforma administrativ-teritorială a României a fost amânată ani la rând, în ciuda numeroaselor discuții privind necesitatea reorganizării administrației.

Liberalul Marian Petrache a vorbit despre reforma administrativ-teritorială și a explicat că aceasta nu poate fi realizată rapid deoarece astfel de schimbări au fost blocate de-a lungul timpului din cauza opoziției din interiorul clasei politice.

Potrivit acestuia, Ilie Bolojan și George Simion sunt printre puținii lideri care își controlează propriile partide.

„Eram fanul lui Ilie Bolojan, mai ceva ca dumneavoastră, dacă începea mandatul cu reforma administrativ-teritorială, despre care și dumneavoastră ați vorbit în alte întâlniri pe care le-am avut. Din 3200 de localități, fă 700!”, a spus Bogdan Chirieac.

„Asta nu se face peste noapte. Nu a vrut nimeni să preia guvernarea, a preluat-o el și, pe urmă, PSD nu a făcut altceva decât să bage bețe în roate. S-a discutat ceva serios?

Știți că în 2012 noi pregătisem legea reformei administrative, cu 12 județe. La un moment dat, îmi spune fostul coleg de la PSD, un fost lider marcant: „Marian, nu avem cum să o facem. O distrug ăștia - primarii și președinții de consilii județene. Nu avem cum!”

De aia vă spun că, după părerea mea, noi nu mai avem lideri. În afară de Ilie Bolojan și George Simion, care își domină partidul, nu avem lideri care să domine partidele. Cum să faci reformă cu o asemenea clasă politică?”, a spus Marian Petrache.

VEZI ȘI: „Detaliul” care dă peste cap tot discursul despre economia energiei. Aveți vreo explicație pentru așa ceva?! video

Marian Petrache pune sub semnul întrebării scenariul privind înlăturarea lui Ilie Bolojan

Marian Petrache a adus în discuție afirmațiile făcute de Rareș Bogdan, potrivit cărora ar fi existat un plan de înlăturare a lui Ilie Bolojan înainte de Paști.

„Și Sorin Grindeanu și-a scos partidul de la guvernare. Să știți că nu e ușor să scoți partidul de la guvernare”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu ne-a spus nouă Rareș Bogdan că puciul era pregătit înainte de Paști? Mă întreb de ce!? Rareș Bogdan a spus la un podcast că s-a greșit pentru că inițial decizia era să-l dăm jos pe Bolojan înainte de Paști. A avut timp Bolojan să crească în imagine și de aia nu mai putem să-l dăm jos.

Cum adică să-l dăm jos? Nu înțeleg”, a spus Marian Petrache.

VEZI ȘI: Cu luni înainte de anunțul lui Ponta, Chirieac anticipa totul. Cine este acum în pericol / VIDEO

„Aceiași 'reformiști' au vrut să-l dea jos și pe Bolojan”

Liberalul a explicat că aceiași oameni care au contribuit la schimbarea foștilor lideri ai PNL ar fi încercat și înlăturarea lui Ilie Bolojan, însă fără succes.

„Eu îl iubesc pe Rareș Bogdan, dar nici toate ale lui Rareș Bogdan nu s-au adeverit, cu toată dragostea”, a spus Bogdan Chirieac.

„Eu am văzut aceiași oameni atunci când a fost dat jos Orban. Am văzut aceiași oameni care rupeau cămașa de pe ei când a fost dat jos Cîțu. Am văzut aceiași oameni când a fost dat jos Ciucă. Aceiași oameni, aceiași „reformiști”. Mai mult nu vreau să spun că nu merită. Aceiași „reformiști” au vrut să-l dea jos și pe Bolojan, dar au făcut calcule greșite.

PSD a inițiat o moțiune de cenzură fără să aibă pasul 2, adică formarea unui guvern. (...) Au făcut un pas greșit”, a spus Marian Petrache la DC News.