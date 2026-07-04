Radu Marinescu cere oprirea interimatului la Palatul Victoria. "Fiecare zi fără Guvern cu puteri depline, o zi pierdută pentru reformele sistemului judiciar"

Imagine cu Radu Marinescu, ministrul justiției. Foto: Agerpres

Radu Marinescu, ministru al Justiţiei în Guvernul Bolojan până la moţiunea de cenzură din mai 2026, cere oprirea interimatului la Palatul Victoria şi instalarea unui Guvern cu puteri depline.

"Fiecare zi în care România nu are un guvern cu depline puteri înseamnă o zi pierdută și pentru reformele sistemului judiciar. Actualul guvern nu poate iniția politici noi reflectate în proiecte de lege sau OUG.

Așadar inițiative esențiale precum îmbunătățirea sistemului de protejare a victimelor infracțiunilor, degrevarea instanțelor și a parchetelor pentru sporirea calității și celerității actului de justiție, consolidarea mecanismelor de soluționare alternativă a litigiilor, reforma instituțională, adoptarea unor strategii noi și multe altele depășesc limitele competențelor restrânse ale guvernului interimar și sunt astfel blocate.

Ne-am asumat aceste reforme și am încercat în mod transparent și onest să participăm la constituirea unui guvern cu puteri depline care să continue consolidarea în profil european a justiției și statului de drept. Din păcate foștii parteneri de coaliție caută doar să mențină starea de interimat cat mai mult.

Unde suntem acum? În veritabil conflict deschis cu justiția ,declanșat de o parte a clasei politice și de instrumentele de comunicare publică aferente, aspect evident pentru oricine accesează platformele publice. Într-un blocaj care riscă să degradeze statul de drept și toate rezultatele bune obținute anterior în sistemul judiciar,care au condus la ridicarea MCV și la recunoașterea sistemului judiciar român ca unul deplin integrat în arhitectura judiciară europeană.

Din 2025 justiția este nu capturată ci constant atacată și e cazul să încetăm conflictul și să readucem în prim plan dialogul instituțional.

Soluția? Guvern deplin, cu politici publice conținând soluții identificate în dialog și cooperare cu sistemul judiciar, nu împotriva acestuia", a scris Radu Marinescu pe Facebook.