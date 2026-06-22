Programul de guvernare al premierului desemnat Adrian  Veștea

Programul de guvernare al Cabinetului Veștea și lista de miniștri au fost depuse la Parlament, duminică seara, după ce PSD a declarat că va susține actualul guvern în Parlament.

”Am depus la Parlament Programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor”, a anunțat premierul desemna, Adrian Veștea, duminică seara pe Facebook

Programul de guvernare poate fi consultat AICI

"Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp.

Noul Guvern are cinci priorități imediate:

- Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională.

- Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

- Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară.

- Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

- Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru

Transformare Digitală (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern.

În primul comentariu găsiți Programul de Guvernare în baza căruia solicit votul de încredere al Parlamentului, a mai precizat premierul desemnat, Adrian Veștea.

Potrivit Programului de guvernare noul guvern se axeasă pe prioritățile începute și pe lângă cele trei principii deja consolidate (ordine în finațele publice, buna guvernare și respect pentru cetățeni), ne calibrăm eforturile pe ținte precise. În noua etapă, motoarele noastre de dezvoltare, modernizare instituțională și reziliență națională vor fi axate pe patru piloni strategici:

- Siguranța pentru România;

-Aderarea României la OCDE;

-Implementarea și finalizarea PNRR;

-Absorbția fondurilor europene.

Guvernul își asumă continuarea reducerii deficitului prin măsuri clare de disciplină bugetară, reducere a risipei și prioritizare a cheltuielilor publice. ”Corecția bugetară trebuie făcută onest, echilibrat și echitabil, potrivit unui principiu simplu: toată lumea contribuie, iar statul începe prin a-și face ordine în propriile cheltuieli”, se arată în document.

Prgorgramul de guvernare are un capitol intitulat Măsuri prioritare Creșterea veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale

-ANAF, Antifraudă, VAMA plasate în afara algoritmului politic și supuse reorganizării, indicatorilor de performanță.

Finalizarea digitalizării. Controale pe baza analizelor de risc

-Îmbunătățirea legislației privind evaziunea fiscală și a executării silite;

-Parteneriat cu cetățenii pentru combaterea evaziunii fiscale;

- Analiza excepțiilor fiscale și corectarea acestora, acolo unde este cazul;

Analiza și prioritizarea proiectelor de investiții

-Prioritizarea programelor de investiții din bugetul național:

a) optimizarea cofinanțării APL-uri, în funcție de capacitatea financiară a acestora, pentru prioritizare investiții;

b) reevaluarea și prioritizarea programelor de investiții;

c) introducerea de indicatori pentru sustenabilitatea proiectelor (de exemplu, număr de locuitori, spor natural, număr de autorizații de construcție);

d) evaluarea impactului proiectelor finalizate (de exemplu, număr racordați la rețele de apă, canalizare etc.);

Reforma administrației locale

-Inițierea unei foi de parcurs privind reforma administrativ-teritorială pentru creșterea eficienței administrației publice, consolidarea capacității administrative a autorităților locale, reducerea birocrației și utilizarea mai eficientă a fondurilor publice și europene.

-Stimularea performanței (de exemplu, alocări în funcție de gradul de încasare a impozitelor, responsabilizarea în autorizații pentru a construi și stabili corect impozitele);

Coordonare și colaborare eficientă între Poliția Locală și Poliția Națională; • Creșterea capacității de încasare a impozitelor;

-Transferarea rețelelor de utilități publice neautorizate către operatorii regionali autorizați Modificarea legislației generale care să susțină reformele

-Revizuirea statutului funcționarilor publici și al celor parlamentari;