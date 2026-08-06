Ședință de Guvern, azi la 12:00. Ce se află pe masa lui Ilie Bolojan

Momentul de reculegere a avut loc la propunerea premierului Ilie Bolojan. Foto: Facebook Guvernul României

Guvernul se reunește joi în ședință pentru a aproba o serie de proiecte majore, printre care lansarea programului de sprijin „Diaspora Investește Acasă”, Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice și bugetele pe 2026 pentru companii de stat precum Poșta Română sau CFR S.A. De asemenea, pe masă se află evaluarea jaloanelor pentru Cererea de plată numărul 5 din PNRR.

Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, programul de sprijin pentru românii din diaspora care doresc să îşi deschidă afaceri în România "Diaspora Investeşte Acasă" şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 pentru mai multe instituţii, printre care Poşta Română şi Societatea CUPRUMIN Abrud, sunt printre proiectele care urmează să fie aprobate joi în şedinţa de guvern, transmite Agerpores.

Pe ordinea de zi a şedinţei de joi se află proiectul pentru aprobarea Planului de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, programul de sprijin pentru românii din diaspora care doresc să îşi deschidă afaceri în România "Diaspora Investeşte Acasă" şi mandatarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare S.A. cu implementarea acestuia, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe 2026 pentru Compania Naţională Poşta Română, Societatea CUPRUMIN S.A. Abrud, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A., Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile", Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu, Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia ", Societatea "Telecomunicaţii C.F.R.", Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa", Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice.

Tot în şedinţa de guvern urmează să fie aprobată actualizarea Planului anual de cooperare internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară aferent anului 2026 şi să se ia act de stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor din cadrul Cererii de plată 5.