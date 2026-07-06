Două variante prevăzute în Constituție pentru deblocarea actualei crize guvernamentale. Petre Lăzăroiu arată cum poate fi scos Ilie Bolojan din ecuație

Petre Lăzăroiu a explicat, în acest context, ce ar fi trebuit să facă Nicușor Dan încă din momentul în care Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură. Sursa foto: Agerpres

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a analizat posibilele soluții pentru deblocarea actualei crize guvernamentale.

În Constituția României sunt prevăzute două variante de deblocare a actualei crize guvernamentale. Prima se referă la anticipate, după ce un guvern pică, așa cum s-a întâmplat cu Guvernul Bolojan, iar a doua - posibilitatea ca președintele României, în contextul în care Ilie Bolojan a depășit interimatul de 45 de zile, să numească prin decret un alt membru al guvernului care să fie premier interimar.

Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu a explicat, în acest context, ce ar fi trebuit să facă Nicușor Dan încă din momentul în care Guvernul Bolojan a picat la moțiunea de cenzură, iar PSD a plecat de la guvernare, analizând și care ar putea fi acum soluția pentru rezolvarea acestei crize guvernamentale care durează de luni de zile.

"Președintele României trebuia să facă asta încă de când membrii Guvernului, aparținând PSD-ului, au plecat de la guvernare. Atunci Bolojan trebuia să vină cu propunere de remaniere, nu mai e același guvern. În momentul în care vii cu propunere de remaniere, cum a și făcut-o de altfel, Nicușor nu trebuia să îi accepte acest lucru, dar trebuia să îi spună: "mergi în Parlament pentru că dacă prin propunerea de remeniere se schimbă compoziția ori structura politică a guvernului, eu pot să accept propunerile numai în baza imputernicirii de către Parlament". În mod normal încă de atunci ar fi trebuit să facă asta", a declarat Petre Lăzăroiu la Antena 3 CNN.

Petre Lăzăroiu: Dacă așteptăm anticipatele, nu vom debloca curând această situație

Întrebat care ar fi totuși soluția pentru deblocarea crizei guvernamentale - alegeri anticipate sau eliminarea lui Ilie Bolojan din ecuație, Petre Lăzăroiu a spus: "Dacă mergem la anticipate cred că ne înfundăm pentru că niciun partid nu vrea anticipate. Deși ei spun toți în gura mare că vor anticipate, niciunul nu vrea anticipate, nici măcar președintele, în mâna căruia se află anticipatele. Prin urmare, dacă așteptăm anticipatele, nu vom debloca curând această situație. Mai degrabă președintele poate numi un premier interimar și atunci acesta trebuie să formeze guvernul".