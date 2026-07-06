Procesiune funerară masivă pentru Ali Khamenei. Pe străzile din Teheran se strigă „moarte Americii, moarte Israelului” / video

Foto: Agerpres

Participanții la procesiunea funerară principală pentru liderul suprem iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei, au început să umple străzile din Teheran la primele ore, luni. În ultimele două zile, mulțimile au umplut moscheea centrală, unde au fost expuse sicriele care conțineau trupurile lui Khamenei și ale mai multor membri ai familiei sale.

Miercuri, trupul lui Ali Khamenei va fi transportat în orașele sfinte Najaf și Karbala din Irak, iar mai multe provincii irakiene au anunțat sărbători oficiale pentru a permite oamenilor să poată ajunge la procesiuni, potrivit CNN.

Un vehicul care transporta trupurile liderilor iranieni a putut fi văzut pe străzile din centrul Teheranului, ca parte a principalei procesiuni funerare pentru liderul suprem iranian ucis, ayatollahul Ali Khamenei.

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Vehiculul ornamentat care transportă sicriele este alb și verde, conform imaginilor publicate Reuters. Părțile laterale sunt parțial deschise pentru mulțime, astfel încât aceștia să poată vedea sicriele.

În Teheran au putut fi auzite mai multe scandări, cele mai frecvente și puternice fiind „Moarte Americii, moarte Israelului”.

Ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis în atacuri comune americano-israeliene pe 28 februarie, prima zi a războiului din Iran. Imaginile din satelit de după atacuri au arătat daune aduse complexului lui Khamenei din Teheran.

După ce inițial a negat moartea lui Khamenei, presa de stat iraniană a confirmat vestea într-un discurs al unui prezentator în lacrimi, care a declarat că țara va intra în 40 de zile de doliu.

Khamenei a fost succedat de fiul său, Mojtaba Khamenei, care a fost ales de Adunarea Experților din Iran, organismul clerical care l-a ales pe liderul suprem.

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