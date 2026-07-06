Creierul e o prioritate, un program al Spitalului Județean Galați

Foto: Facebook Costel Fotea

Premieră la Spitalul Județean Galați privind recuperarea neurologică după AVC cu ajutorul aparatului de stimulare magnetică transcraniană (rTMS)

"La Secția de Neurologie a Spitalului Județean Galați au început să fie aplicate primele programe personalizate de recuperare pentru pacienții care au suferit accidente vasculare vasculare cerebrale (AVC), cu ajutorul aparatului de stimulare magnetică transcraniană (rTMS), achiziționat de Consiliul Județean Galați în cadrul proiectului "Creierul e o prioritate".

Primul pacient care a beneficiat de această terapie este o persoană vârstnică diagnosticată cu afazie - o tulburare de vorbire apărută în urma unui accident vascular cerebral" a anunțat președintele PSD al CJ Galați, Costel Fotea.

"Aparatul rTMS utilizează o tehnologie inovatoare de recuperare , bazată pe stimularea activității neuronale prin intermediul câmpurilor magnetice. Terapia contribuie la recuperarea funcțiilor cerebrale afectate în urma unui AVC, precum funcțiile motorii, vorbirea și capacitățile cognitive.

Programele de tratament cu ajutorul rTMS pot include între 5 și 20 de ședințe și sunt recomandate nu doar pacienților care au suferit un AVC, ci și persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson, scleroză multiplă, migrene severe sau alte afecțiuni neurologice.

Pe lângă beneficiile terapeutice, medicii Secției de Neurologie au în vedere utilizarea tehnologiei rTMS și în activitatea de cercetare, prin derularea unor studii clinice care să contribuie la dezvoltarea unor lucrări științifice și la perfecționarea metodelor de tratament.

Continuăm să investim în spitale, în tehnologie medicală de ultimă generație și, mai presus de toate, în sănătatea oamenilor", a declarat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.