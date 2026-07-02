Circulația la metrou s-a reluat pe Magistrala 1, inclusiv în stația Piața Victoriei 2

Circulația metroului, reluată. Sursa foto: DCNews

Circulația pe Magistrala 1 a fost reluată joi dimineață, după problemele cauzate de furtuna din Capitală.

Circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată joi dimineaţa, inclusiv în staţia Piaţa Victoriei 2, a anunţat Metrorex.

„Circulaţia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 a fost reluată în condiţii normale, inclusiv în staţia Piaţa Victoriei 2, începând cu ora 6:30”, a transmis compania într-un comunicat.

Metrorex adresează mulţumiri Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISU-BIF), Apa Nova şi Ministerului Apărării Naţionale pentru sprijinul acordat, precum şi călătorilor pentru înţelegere.

Inundație la metrou după furtună

Calea de rulare din staţia de metrou Piaţa Victoriei 2 a fost închisă miercuri dimineaţa din cauza infiltraţiilor masive de apă, ca urmare a precipitaţiilor abundente înregistrate în municipiul Bucureşti în noaptea de marţi spre miercuri, potrivit Agerpres.

Furtuna a făcut prăpăd în Capitală, primarul Ciprian Ciucu spunând care sunt soluțiile pentru ca Bucureștiul să nu mai fie blocat în urma acestor fenomene extreme.

Mai mult, în perioada următoare, prognoza meteorologilor arată că instabilitatea atmosferică se extinde în toată țara.