Un bărbat care ar fi încercat să se arunce de pe podul Basarab, salvat în ultima clipă

foto pexels/ Podul Basarab

Un bărbat care ar fi încercat să se arunce de pe podul Basarab a fost salvat de jandarmi.

Un bărbat care ar fi intenţionat să se arunce de pe marginea podului Basarab din Capitală a fost salvat, miercuri, de jandarmi.

"În data de 01.07.2026, în jurul orei 18:50, jandarmii au observat, pe marginea podului Basarab, o persoană de sex bărbătesc ce părea că intenţionează să se arunce. Jandarmii au iniţiat dialogul cu persoana şi, imediat ce a existat posibilitatea, a fost plasată într-o zonă de siguranţă", a informat Jandarmeria Bucureşti.

Conform sursei citate, bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost preluat de un echipaj medical de specialitate pentru aplicarea măsurilor specifice.