Descoperire uriașă în dosarul Asociației Dumnezeu Poartă de Grijă. Șase persoane au fost reținute, iar anchetatorii au găsit sute de carduri și sume mari de bani

Viorel Pașca, fondatorul asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Sursa foto: Agerpres

Ancheta desfășurată de procurorii DIICOT în dosarul Asociației Dumbrava, Dumnezeu Poartă de Grijă, din județul Bihor, a dus la reținerea a șase persoane și plasarea altor cinci sub control judiciar. Dosarul îl vizează pe Viorel Pașca, liderul asociației, iar procurorii investighează presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane.

Potrivit DIICOT, măsurile au fost dispuse marți și miercuri. Dintre cele șase persoane reținute, cinci fac parte din aceeași familie. Printre cei reținuți se află Viorel Pașca, soția acestuia, Florica Pașca, precum și cei trei fii ai lor, Abel Timotei Pașca, Viorel Emanuel Pașca și Daniel Sabin Pașca.

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Sute de carduri bancare și zeci de mii de euro, descoperite în timpul perchezițiilor

În urma perchezițiilor efectuate în locuințele persoanelor cercetate, anchetatorii au ridicat numeroase bunuri și documente care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

„În urma perchezițiilor efectuate în cursul zilei de ieri, dintr-un seif, aflat în locuința comună a trei dintre inculpați, au fost ridicate 217 carduri emise de mai multe instituții bancare, 19 carduri sociale și 7 bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având ca titulari persoane vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional organizat, sumele de 246.750 lei, 15.000 dolari americani, 7.880 euro, 4.920 dolari canadieni, 4.700 franci elvețieni și 1.150 lire sterline”, se precizează în comunicatul DIICOT.

Procurorii spun că în aceeași locuință au fost găsite și cele mai multe acte de identitate ale celor 409 persoane cazate în imobilele administrate de grupare.

Dintr-un autoturism aflat în curtea imobilului au fost ridicați peste 11.000 de lei, mai multe prescripții medicale și 26 de carduri pentru tichete sociale.

În timpul descinderilor, procurorii au găsit și documente care, potrivit acestora, reflectă activitatea desfășurată de asociație de-a lungul anilor.

Au fost ridicate registre, bibliorafturi cu evidențe privind internările, externările și decesele persoanelor găzduite, precum și alte documente și însemnări aferente fiecărui an de activitate.

O încăpere amenajată ca farmacie, descoperită într-un alt imobil

DIICOT susține că, într-o altă locație verificată, anchetatorii au identificat o cameră folosită pentru depozitarea medicamentelor.

„Într-un alt imobil, a fost identificată o încăpere amenajată ca «farmacie», care deservea locațiile unde se aflau adăpostite persoanele, locație în care a fost găsită și ridicată o cantitate importantă de medicamente, inclusiv din categoria celor cu regim special”, arată DIICOT.

Procurorii au solicitat Tribunalului București arestarea preventivă a celor șase persoane reținute.

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Ancheta vizează un prejudiciu estimat la peste 13 milioane de lei

Marți, polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT au efectuat 27 de percheziții în județul Bihor.

Potrivit Poliției Române, activitatea desfășurată prin intermediul asociației ar fi produs un prejudiciu estimat la aproximativ 13.048.000 de lei.

Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2020, Viorel Pașca și membri ai familiei sale ar fi constituit un grup infracțional organizat la care ar fi aderat și alte șapte persoane, scopul fiind obținerea unor beneficii materiale prin exploatarea unor persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Potrivit anchetatorilor, activitatea grupării ar fi fost prezentată drept una umanitară și caritabilă, prin care erau oferite servicii sociale și medicale.

Procurorii susțin însă că această aparență ar fi fost folosită pentru inducerea în eroare a donatorilor, aparținătorilor și a altor persoane interesate de îngrijirea beneficiarilor, cu scopul de a obține bani proveniți din donații, sponsorizări, contribuții, pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare și alte drepturi financiare acordate persoanelor găzduite.

Conform DIICOT, între anul 2020 și iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate ar fi fost recrutate, transportate și adăpostite în mai multe imobile din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni.

Anchetatorii susțin că aceste persoane ar fi fost ținute într-o stare de dependență și aservire, în condițiile în care activitatea nu ar fi fost desfășurată de un furnizor acreditat și licențiat conform legislației privind serviciile sociale.

Procurorii susțin că victimele nu ar fi primit îngrijirea necesară

„Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menținute într-o stare de dependență și aservire, fără să le fie asigurate condițiile minime necesare protejării sănătății, demnității și integrității lor fizice și psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă și adecvată stării medicale și diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecțiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicațiilor medicale și de către un personal necalificat și insuficient”, a precizat DIICOT.

Suspiciuni privind încasarea ajutoarelor de înmormântare

Anchetatorii mai susțin că persoanele care au decedat în spațiile administrate de grupare ar fi fost înmormântate pe un teren aflat în apropierea cimitirului greco catolic, iar ajutoarele de înmormântare ar fi fost încasate de membrii grupării.

După intervenția autorităților, persoanele vulnerabile găsite în locațiile verificate au fost relocate în centre specializate de asistență și îngrijire, unde pot beneficia de supraveghere, tratament și servicii adecvate nevoilor lor, notează Agerpres.