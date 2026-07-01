Viorel Pașca, patronul azilelor din Bihor, audiat la DIICOT. Ministrul Pîslaru, despre ce se întâmplă cu sutele de persoane evacuate din centru - UPDATE

Viorel Pașca, fondatorul asociaţiei Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă. Sursa foto: Agerpres

Liderul Asociației „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă”, Viorel Pașca, a fost adus miercuri la sediul central al DIICOT pentru audieri într-un dosar ce vizează presupuse fapte de exploatare a persoanelor vulnerabile.

„Toate cele 409 persoane vulnerabile evacuate ca urmare a anchetei DIICOT au fost preluate în siguranță”, a precizat, miercuri, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.



391 de persoane au fost relocate în servicii sociale licențiate din 19 județe, iar celelalte 18 se află la UPU Bihor, unde beneficiază de evaluarea și îngrijirea medicală necesare înainte de stabilirea măsurilor de protecție adecvate.

Ce se întâmplă cu cele 409 persoane

„Relocarea este doar primul pas. Guvernul va adopta o hotărâre pentru asigurarea resurselor financiare necesare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, astfel încât standardul de cost să fie acoperit până la finalul anului. Am solicitat ANPIS să verifice, inclusiv prin vizite în teren, starea persoanelor relocate și condițiile în care acestea sunt îngrijite. În paralel, vor fi finalizate evaluările medicale, sociale și psihologice, managementul de caz și planurile individuale de intervenție, astfel încât măsurile următoare să fie stabilite în funcție de nevoile fiecărei persoane.

În cel mai scurt timp vom pune la dispoziție o linie telefonică dedicată astfel încât aparținătorii, acolo unde există, să primească informații în timp real despre situația relocate relocate”, a mai precizat ministrul interimar al Muncii.



Oficialul a mulțumit, de asemenea, tuturor autorităților și instituțiilor implicate în procesul de evacuare și evaluare a celor peste 400 de persoane care erau cazate în asociația lui Viorel Pașca.

„Această intervenție a fost posibilă printr-un efort amplu de coordonare între autoritățile centrale și locale. Mulțumesc colegilor din celula de criză, care au lucrat fără întrerupere pentru coordonarea acestui proces. Mulțumesc doamnei Alexandra Zară, președinta ANPDPD, și echipei ANPDPD pentru prezența în teren și pentru sprijinul acordat autorităților locale. Mulțumesc colegilor din minister și din ANPIS pentru implicare, coordonare și monitorizare.

Mulțumesc domnului Raed Arafat, Departamentului pentru Situații de Urgență și IGSU pentru sprijinul acordat în activarea mecanismelor necesare gestionării acestei situații. Mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și ministrului afacerilor interne, Cătălin Predoiu, pentru susținerea acordată în adoptarea măsurilor excepționale de intervenție. Mulțumesc Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, domnului președinte Alfred Simonis, președinților de consilii județene, prefecților și autorităților locale care au răspuns rapid apelului nostru. Mulțumesc în mod special autorităților din Bihor, domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, și domnului Marcel Dragoș, prefectul județului Bihor, pentru coordonarea locală. Mulțumesc directorilor generali și echipelor DGASPC din cele 19 județe care au primit persoanele transferate și au făcut posibilă relocarea într-un interval foarte scurt”, se mai arată în precizările ministrului Pîslaru.

Știre inițială

Viorel Paşca, liderul Asociaţiei „Dumbrava - Dumnezeu Poartă de Grijă”, a fost adus, miercuri, la sediul central al DIICOT pentru a fi audiat într-un dosar în care se investighează exploatarea unor persoane vulnerabile.

Percheziții DIICOT la azile

Poliţiştii Direcţiei Investigaţii Criminale şi procurorii DIICOT au pus în aplicare, marţi, 27 de mandate de percheziţie în judeţul Bihor, la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice şi al unei instituţii publice, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, a fost vizată destructurarea unei grupări de criminalitate organizată, care exploata persoane vulnerabile, în scopul obţinerii de foloase materiale, sub paravanul unei asociaţii umanitare şi de caritate, prin care ar fi creat un prejudiciu de circa 13.048.000 de lei.

„Cercetările, declanşate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcţiei de Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR), au reliefat faptul că, începând cu anul 2020, o persoană, de 55 de ani, în calitate de lider, împreună cu alte trei persoane, ar fi constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care ar fi aderat şi pe care ar fi sprijinit-o alţi şapte membri, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile”, a informat IGPR.

Cum ar fi fost exploatate persoane cu dizabilități sub paravanul unei asociații

Sub aparenţa furnizării unor servicii sociale, medicale, de îngrijire şi protecţie, disimulate prin folosirea ca paravan a unei asociaţii umanitare şi de caritate, gruparea de criminalitate organizată ar fi indus în eroare donatori, aparţinători şi alte persoane interesate de oferirea serviciilor de îngrijire, pentru a obţine importante sume de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, dar şi pensii, indemnizaţii de handicap, beneficii sociale, ajutoare pentru combustibil, ajutoare de înmormântare, precum şi alte venituri ori prestaţii sociale cuvenite victimelor.

Conform anchetatorilor, în perioada 2020 - iunie 2026, liderul grupului infracţional organizat, cu sprijinul membrilor, ar fi recrutat, primit şi adăpostit sute de persoane aflate în stare de vădită vulnerabilitate, persoane cu dizabilităţi psihice, care nu se puteau apăra şi nu îşi puteau exprima voinţa şi pe care le-ar fi menţinut într-o stare de dependenţă şi aservire.

Persoanele vătămate, aduse din multiple unităţi spitaliceşti şi direcţii de asistenţă socială din mai multe judeţe, ar fi fost plasate în imobile situate în comunele Holod, Ceica, Tinca şi Lăzăreni, sub aparenţa oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament şi asistenţă socială de către liderul grupării, persoană fizică ce nu ar fi deţinut capacitatea legală, organizatorică şi profesională necesară pentru o astfel de activitate, aşa cum stipulează Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială.

Actul normativ prevede că, pentru a acorda servicii sociale pe teritoriul României, furnizorii, indiferent de forma lor juridică, trebuie acreditaţi în condiţiile legii, precum şi faptul că serviciile sociale, indiferent dacă sunt acordate de furnizori de servicii sociale publici sau privaţi, pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă sunt licenţiate în condiţiile legii.

„Pe parcursul întregii perioade, victimele ar fi fost menţinute într-o stare de dependenţă şi aservire, fără să le fie asigurate condiţiile minime necesare protejării sănătăţii, demnităţii şi integrităţii lor fizice şi psihice, întrucât nu ar fi beneficiat de îngrijire constantă şi adecvată stării medicale şi diagnosticului psihiatric, nu ar fi fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos necesar afecţiunilor de care sufereau fie nu le-ar fi fost administrat, fie le-ar fi fost administrat în mod necorespunzător, discontinuu, fără respectarea indicaţiilor medicale şi de către un personal necalificat şi insuficient”, a precizat sursa citată.

Persoane decedate, îngropate lângă un cimitir

De asemenea, investigaţiile efectuate au arătat că persoanele vătămate care au decedat în spaţiile deţinute de către grupul infracţional organizat ar fi fost înhumate pe un teren situat în proximitatea cimitirului greco-catolic, sumele acordate ca ajutor de înmormântare fiind încasate de către grupare.

Acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor şi specialiştilor criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Sibiu, Cluj şi Mureş, poliţiştilor de investigaţii criminale din inspectoratele de poliţie judeţene Cluj, Alba, Mureş şi Bihor, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi ai Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj- Napoca.

Având în vedere necesitatea adaptării modalităţilor de executare a activităţilor la situaţia concretă a persoanelor vătămate identificate pe parcursul urmăririi penale, acţiunea a beneficiat de suportul specialiştilor Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

La anumite locaţii în care au fost efectuate percheziţii domiciliare, echipele au fost însoţite de medici specialişti şi asistenţi medicali din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” şi ai institutelor de medicină legală Cluj, Mureş şi Iaşi, precum şi de personal medical de specialitate, inclusiv psihologi şi specialişti în consilierea psihologică a victimelor, din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă al MAI şi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care au asigurat suport logistic cu autospecialele pentru transport personal şi victime multiple.

Totodată, împreună cu specialiştii din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi şi cu celelalte instituţii competente, au fost dispuse măsurile necesare pentru relocarea persoanelor vulnerabile în centre de asistenţă şi îngrijire, capabile să asigure condiţii adecvate de protecţie, supraveghere şi recuperare.

Pentru un răspuns medical adecvat şi rapid în acordarea asistenţei de specialitate pentru persoanele identificate în cadrul activităţilor de urmărire penală, a fost constituit un spital mobil încadrat cu personal medical şi dotat cu echipamentele necesare evaluării şi acordării de îngrijiri medicale de urgenţă, potrivit Agerpres.

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