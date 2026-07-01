Peste 400 de persoane scoase din centrele lui Viorel Pașca din Bihor. Psih. Gabriel Diaconu, detalii din ancheta DIICOT

Persoane evaluate de medici. Sursa foto: Pexels

Psihiatrul Gabriel Diaconu a vorbit despre intervenția din Bihor, unde peste 400 de persoane au fost evaluate în cadrul unei anchete DIICOT privind posibile fapte de exploatare în centrele de îngrijire administrate de Viorel Pașca.

Psihiatrul Gabriel Diaconu, care a participat la operațiunea de evacuare și evaluare a persoanelor din centrul de îngrijire al lui Viorel Pașca din județul Bihor, a descris amploarea intervenției și a vorbit despre încercările sale de a-l trage la răspundere pe fondatorul asociației „Bunul Samaritean”.

Marți, 30 iunie, procurorii DIICOT au efectuat percheziții în Bihor într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane, în care o rețea ar fi exploatat sute de persoane vulnerabile sub pretextul unor servicii sociale fictive. Este vorba despre asociația lui Viorel Pașca din Bihor.

Gabriel Diaconu: Pașca, sfidător, a refuzat să răspundă întrebărilor și acuzațiilor

„Mă întorc de la Bihor obosit, dar împăcat. Am lucrat mai bine de un an la cazul Pașca. Lucrurile au culminat, bizar, cu invitarea lui la Congresul National de Psihiatrie, unde s-a prezentat, sfidător, și a refuzat să răspundă întrebărilor și acuzațiilor mele.

Operațiunea din cursul acestei dimineți (n.r. marți) este o premieră, prin prisma complexității, a desfășurării de forțe și mijloace de către Departamentul de Situații de Urgență și Inspectoratul de Situații de Urgență, cu sprijinul Ministerului Sănătății și a Centrului Operativ de Situații de Urgență (COSU) MS pe componenta spital. Este o premieră cât privește integrarea echipelor mixte, în completarea contingentului de procurori, criminaliști, medici legiști, prin prezența unui contingent de peste 20 de psihologi ISU care au participat activ la misiune sub coordonarea mea și a altor două colege”, a scris psihiatrul Gabriel Diaconu, într-o postare pe Facebook.

Peste 400 de persoane din azile, evaluate de medici

Peste 400 de persoane au fost evaluate pe timp de caniculă, a mai precizat acesta. Intervenția a implicat echipe complexe de medici, paramedici și specialiști în sănătate mintală, mobilizați în condiții extreme pentru gestionarea situației.

„Nu fac un argument de palmares, cât un argument de perseverență. De aproape 5 ani lupt să schimb paradigma cât privește sănătatea mintală, a serviciilor, dar și sancționarea complicității cât privește relele tratamente. Nu e o luptă singulară, dovadă deplasarea a sute de oameni din peste nouă județe cu personal și tehnică.

Pe o vreme care a fost caniculară, cu temperaturi care la soare atingeau 48 de grade, colegii medici și paramedici, secondați de psihologi și psihiatri, au evaluat și triat peste 400 de persoane. Nu îmi fac iluzii că lucrurile se repară, sau că se repară ușor. M-au întrebat mai mulți membri ai echipei cum cred că vor sfârși cei relocați astăzi. Le-am spus că depinde de noi, de seriozitatea demersului. Și chiar dacă șansele par mici să avem vreodată un final fericit în România, oamenii pe care i-am văzut astăzi nu aveau, înainte, nicio șansă.

Nu am să intru în detalii, e o anchetă foarte complexă în desfășurare. Dar am vrut să le mulțumesc public, aici, tuturor oamenilor, treziți ca și mine în para nopții, după doar 2-3 ore de somn, care au lucrat în condiții extreme și care nu s-au oprit până nu a fost totul gata. E un drum lung, și către casă și înainte. Am ajuns să urâm prea des, și de fapt să fim indiferenți mai tot timpul. Mă uit împrejur în timp ce mașina intră spre autostrada spre Deva și mă gândesc, asta e țara, ar fi totuși păcat s-o mănânce cânii...”, a mai scris psihiatrul.