Două explozii la o rețea de gaze din Bruxelles: Un pompier a murit și trei persoane au fost rănite

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Două explozii s-au produs în apropierea Gării Centrale din Bruxelles

Un pompier a murit şi trei persoane au fost rănite vineri, după ce două explozii la o reţea de gaze au avut loc în apropierea Gării Centrale din Bruxelles, unde era reparată o scurgere, ceea ce a dus la evacuarea a aproximativ 100 de persoane dintr-o clădire din apropiere, informează EFE, potrivit Agerpres.

Răniţii sunt un pompier şi doi muncitori de la Sibelga, compania publică belgiană care gestionează furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, în timp ce persoana care a decedat era un alt pompier, conform anunţului făcut de purtătorul de cuvânt al companiei, Serena Galeone, agenţiei de ştiri Belga.

Potrivit Serenei Galeone, purtătoare de cuvânt a Sibelga, cele două explozii nu s-au produs la conducta de gaz de joasă presiune avariată, ci în interiorul clădirii. Se pare că gazul era încă prezent acolo, conform informațiilor inițiale furnizate de purtătorul de cuvânt.

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Mesajul ministrului belgian de Interne

Ministrul belgian al securităţii şi internelor, Bernard Quintin, şi-a exprimat "profunda durere" pentru victimele exploziilor şi a transmis condoleanţe familiei pompierului decedat.

„Sunt profund afectat de moartea unui pompier în urma evenimentelor produse la Bruxelles. Nu-mi găsesc cuvintele. Transmit sincere condoleanțe familiei și celor apropiați, precum și întregii comunități a pompierilor. Gândurile mele se îndreaptă către victime.

Le mulțumesc tuturor serviciilor de intervenție pentru implicarea lor”, a scris ministrul pe X.

Ministrul s-a deplasat, de asemenea, la fața locului în cursul după-amiezii, pentru a sprijini echipele de intervenție și pentru a se informa cu privire la gravitatea incidentului.

Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituţie bancară europeană, în timpul unor lucrări de reparaţii care au provocat accidental perforarea unei conducte de gaze de joasă presiune.

Compania de transport public din Bruxelles (STIB) a modificat traseele liniilor de tramvai şi de autobuz.

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